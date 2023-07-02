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金山消防局：Cruise、Waymo自駕系統 還沒準備好

編譯組／舊金山電
舊金山消防局長尼爾森針對消防員、急救人員與自動駕駛服務表示，這些公司的汽車「還沒有準備好」。（美聯社）
舊金山消防局長尼爾森針對消防員、急救人員與自動駕駛服務表示，這些公司的汽車「還沒有準備好」。（美聯社）

在州監管機構就「擴大Cruise和Waymo在舊金山市的無人駕駛業務」即將投表決票之際，舊金山消防局長毫不留情地批評了這些自動駕駛汽車公司。

消防局局長尼爾森（Jeanine Nicholson）針對消防員和急救人員與自動駕駛出行服務（Robotaxi）的遭遇，日前告訴「洛杉磯時報」（Los Angeles Times），這些公司的汽車「還沒有準備好進入黃金時段」。

「我們每年要處理16萬個電話，」她告訴該媒體，「當我們在路上要去處理緊急情況時，是沒有時間親自去打理一輛拋錨擋路的汽車的。」

消防部門告訴該媒體，自今年年初以來，已經回應了至少39起自動駕駛出行服務擋住街道、干擾急救人員的事件報告。

就在本月，一輛Cruise汽車被拍錄到，停在米慎（Mission）區發生槍擊案附近的道路中間，該槍擊案造成9人受傷。該公司當時也承認，「所有車輛，包括應急車輛，都只能繞過我們的車繼續前進。」

不過，Cruise發言人Hannah Lindow告訴該媒體，「我們對公司公開報導的安全紀錄感到自豪，其中包括在極其複雜的城市環境中，行駛了數百萬英里。」

Waymo表示，「他們公司相較於其他公司，持續分享的細節內容更多。」該公司認為，這種做法本身是在鼓勵 「在自動駕駛這個行業裡，需有更安全、詳細的對話」。

繼去年被瘋傳包括一次多達20輛Cruise汽車在Gough和Fulton街附近阻斷交通數小時事件發生後，舊金山市交通官員寫信給國家公路交通安全管理局（National Highway Traffic Safety Administration），稱Cruise汽車一直阻斷舊金山的交通。

聯邦官員繼續對Cruise公司進行調查，但該公司在全市範圍內的擴張仍在迅速推進。

Cruise的自動駕駛汽車於今年4月開始在舊金山市內全天候行駛，只是不一定有付費客戶乘坐。加州公共事業委員會（California Public Utilities Commission）原訂6月29日投票表決，是否允許Cruise和Waymo的自動駕駛汽車，在一天的所有時間內向大眾乘客收費乘坐，但因需更多時間調查了解情況，現推遲到7月中投票。

尼爾森說，她不反對這項技術，但需要更多地考慮汽車如何與應急車輛互動。她對「時代周刊」（Times）說：「一場火災可以在一分鐘內擴大一倍，我們處理的是生命和死亡，我這麼說並不誇張。」

舊金山 投票 槍擊

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