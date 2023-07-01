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聖他克拉拉縣攜手墨西哥 打擊芬太尼濫用

編譯組／灣區30日電
聖他克拉拉縣官員和墨西哥領事館談如何應對芬太尼危機。（電視新聞截圖）
聖他克拉拉縣官員和墨西哥領事館談如何應對芬太尼危機。（電視新聞截圖）

在聖他克拉拉縣，因芬太尼死亡的人數上個月猛增41%，官員們報告說，6月又有7人因用藥過量而死亡。

隨著夏季的到來，人們愈來愈擔心芬太尼危機將急劇上升。聖他克拉拉縣議員查韋斯（Cindy Chavez）說：「我們擔心的是，在這段時間裡，我們的社區裡使用芬太尼的人將會愈來愈多。

地區檢察官辦公室說，芬太尼危機如此嚴重，以至於當地一名毒販甚至告訴他的客戶，在服用藥片時要確保手頭有解毒劑Narcan。當地的拉丁裔領導人說，最新數據顯示，拉丁裔占聖他克拉拉縣自2019年以來芬太尼死亡人數的比率最高，因此他們拉丁裔社區人士的特別關注。

墨西哥駐聖他克拉拉縣的官員6月29日表示，對芬太尼的戰爭是在兩條戰線上進行的。這是他們針對芬太尼發出的關鍵信息之一，試圖強調他們的國家正在做什麽來對抗類鴉片藥物的流行。

墨西哥總領事博洛尼亞（Alejandra Bologna）大使說，「這確實是我們關注的問題，我們開始廣泛傳播關於服用藥片的可怕影響。」

墨西哥駐聖荷西總領事說，領事館不斷進行類鴉片藥物危機的教育講座，以確保更多墨西哥裔民眾認識到芬太尼的危險性。博洛尼亞說，除了盡量減少吸食人數，墨西哥打擊芬太尼戰爭的第二條戰線，是與毒販作戰。

領館說，它希望消除對此存在的任何誤解，即墨西哥沒有在這一戰線上盡到自己的責任。博洛尼亞稱讚墨西哥海軍陸戰隊已進一步加強與販毒集團的對抗，最近還查獲超過6噸含有芬太尼的藥丸。

博洛尼亞說：「墨西哥也與美國合作，拘留這些毒販。但關注這裡的消費和分銷也是同等重要的。」

芬太尼的消費是如此令人擔憂，以至於聖縣首席助理檢察長博亞爾斯基（Jay Boyarsky）對服用任何種類的藥片都發出了警告。

博雅斯基說：「如果芬太尼不是來自他們的醫生，或不是從處方藥瓶中取出，我就會關注，我認為每個人都應該關注。」

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