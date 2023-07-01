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涉藏匿3.8萬磅煙火 聖荷西2男被捕

編譯吳日君／綜合30日電
聖荷西警方查獲3萬8000磅非法煙火，兩名男子被捕。(圖截取自電視畫面)
聖荷西警方查獲3萬8000磅非法煙火，兩名男子被捕。(圖截取自電視畫面)

聖荷西警方日前查獲3萬8000磅非法煙火，並逮捕與上月稍早發生燒毀公共倉庫建築一場大火有關的兩名男子。

警方表示，45歲達斯爾維(Anthony Dasilva)與25歲瓦拉西斯(Nathaniel Valassis)兩人皆來自聖荷西，已於6月29日被逮捕，並因多項罪名被關入聖他克拉拉縣監獄，罪名包括發送與銷售非法煙火。

警方指出，根據初步報告，6月14日發生在聖荷西地址88 Blossom Hill Road的倉庫設施火災，起火原因是倉庫儲存間內燃放大量非法煙花，大火燒毀整棟建築以及倉庫內儲存的所有東西。在接下來兩周時間進行火災調查與隨後的縱火調查中，警方還在倉庫設施查獲近20噸非法煙火爆竹。

根據警方透露，調查人員並發出搜索令搜查嫌疑人住家，並查獲超過13盎司待售冰毒、超過200克待售可卡因、數量不明的待售大麻、約4800元現金與一把半自動手槍。

此案有多個部門與外部機構協助調查，包括聖荷西警察局炸彈小組、聖荷西警局都會小組、聖荷西警局祕密應對小組、聖荷西消防局、加州消防局、菸酒與槍枝部門(Department of Alcohol Tobacco and Firearms)。

任何了解有關調查或相關案件者，可透過電子郵件：[email protected][email protected]或致電408-277-4161聯絡聖荷西警局突擊小組探員Tong或探員Weidner。

聖荷西 警察 加州

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