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攀爬酋長岩、半穹峰 優勝美地訂新規

編譯組／綜合29日電
優勝美地對攀爬酋長岩和半穹峰規定做出最終確認。（美聯社）
優勝美地對攀爬酋長岩和半穹峰規定做出最終確認。（美聯社）

優勝美地（Yosemite）國家公園，一項備受關注的大牆攀岩（big-wall rock climbing）管理計畫，首次被敲定。

上周，優勝美地總監穆爾登（Cicely Muldoon）簽署了批准文件，正式確定了公園最近創建的荒野攀岩許可計畫，對在酋長岩（El Capitan）、半穹峰（Half Dome）和華盛頓柱（Washington Column）等著名花崗岩岩壁上過夜攀岩活動，進行管理。據優勝美地登山計畫主管麥克蓋伊（Jesse McGahey）說，該計畫的網頁預計很快就會被更新。

對於每年在公園嘗試大型項目的一千多名登山者來說，該決定將上個月結束的兩年試點計畫中提出的規則，編入了法律。其核心內容是，攀登者在攀登長的多段式路線之前必須獲得特別許可，他們常常使用固定在岩壁上的便攜式睡床在岩壁上停留數日。

雖然沒有配額限制，但許可證制度可以幫助護林員監測登山者的流量，以及作為處理緊急救援或其他岩壁事件的有用資源；它還可以幫助登山者在公園內分散，避免在熱門峭壁上聚集。

根據公園的統計數據，在項目試點期間，大約有3400名登山者獲得了許可，其中大多數是為了攀登優勝美地山谷中3000呎高的花崗岩巨石酋長岩。近年來，優勝美地的過夜攀登人數不斷上升，大多是因為攀登活動的爆炸性普及，以及獲獎的優勝美地攀登紀錄片「Free Solo」（2018年）和「The Dawn Wall」（2017年）的影響。

麥克蓋伊說，護林員們在試點項目期間注意到幾個積極的變化，包括在酋長岩山頂及其他熱門攀登路線上發現的廢棄裝備和垃圾減少了。此外，在試點期間，只有一名登山者死亡，低於每年兩名的平均數，而且護林員的救援次數也比往年少，今年只有兩次，低於之前每年的四次。

今年早些時候，根據登山者的反饋，公園改變了要求登山者提前預訂日期的做法，而是選擇讓他們在優勝美地山谷的一個步行亭進行自我登記。許可證仍然是免費的，沒有配額，麥克蓋伊說公園計畫保持這種方式。

許多戶外愛好者擔心，攀登許可證的正式落實可能為更嚴格的規定鋪平道路。麥克蓋伊說，公園將來可能會轉向「某種在線自我登記」。

優勝美地攀岩協會執行董事歐尼爾（Timmy O'Neill）認為，自我登記是登山者的最佳選擇，並希望該計畫在登山者中「創造一種責任感，以保證安全、清潔和尊重他人」。

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