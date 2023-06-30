疫情中斷3年 台少棒隊灣區移地訓練 僑界設宴

新北市新埔小學棒球隊抵達金山灣區進行為期兩周的移地訓練，灣區僑界舉行歡迎會，支持球隊並送上祝福。（記者葛歆睿／攝影）

因新冠肺炎疫情 中斷三年的台灣棒球隊北美移地訓練，在今年夏天重新回歸。28日新北市新埔小學棒球隊一行人抵達金山灣區。當晚，主辦方T-League RGT北美台灣一級棒聯盟與美國明緯以及協辦方高登世界基金會，設宴歡迎新埔小學棒球隊。許多喜歡棒球的當地僑胞也到場支持，加油打氣。

T-League北美台灣一級棒聯盟創辦人陳文哲（阿文哥）、江明憲（Michael）與團隊在2018年首次啟動「台灣-美國體育文化交流計畫」。

陳文哲說：「很高興在被疫情耽誤了3年後，再次實現邀請台灣球隊到美國移地訓練和比賽，讓更多美國人可以接觸與認識台灣。」

江明憲表示，台灣和美國都各自有許多棒球好手，但缺乏深切的交流，通常只能依靠官方管道。T-League堅持主辦「台灣-美國體育文化交流計畫」，希望幫助台灣棒球手了解美國的訓練和打球方式。據他透露，除了邀請台灣球隊來美移地訓練之外，今年8月更是準備了加州 明星棒球隊訪問台灣，「這可能是有史以來第一次由美國民間發起棒球隊飛越太平洋挑戰台灣。」

此次來美移地訓練的新埔小學棒球隊成立於1988年，曾於2004年與2014年代表台灣參加世界棒球賽，也曾培育出很多台灣棒球明星球員，包括郭修維、吴東融、張瑞麟、何紹斌、林家正、林澤彬等。此次新埔小學棒球隊由總教練許嘉宏帶隊，他在2000年台灣大聯盟選秀以第二名與嘉南勇士 隊簽下200萬新台幣合約。

許嘉宏表示，希望藉由這次活動，提升球隊的對外文化交流，「讓小朋友學到更多，收穫滿滿回到台灣，更有動力投到學習和訓練中。」

陳文哲介紹，新埔小學棒球隊此行全程14天，訓練主要內容是針對及加強學生的打擊、投球、守備、和跑壘的基本訓練，教練也將從課程中學習新的教學方式。賽程很滿，預計進行10多場友誼賽和比賽，還會拜訪希爾斯堡（Hillsborogh）、曲萊賽（Tracy）、山屋（Mountain House）的市政府。除了棒球相關活動，也安排了文化交流、參觀金門大橋、大黃蜂號航空母艦博物館等活動。

新埔小學棒球隊比賽時間與友誼賽詳情，請關注北美台灣一級棒聯盟臉書。