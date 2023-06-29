台美生醫論壇 探索新模態藥物

BATBA與台灣國科會在灣區聯合舉辦「台美生醫論壇：新世代療法-新模態藥物」，邀請產學界專家討論目前新模態藥物的研發情形與產業發展。（記者葛歆睿 / 攝影）

Bay Area Taiwanese Biotech Association（BATBA）與台灣國科會在灣區 聯合舉辦「台美生醫論壇：新世代療法-新模態藥物」，邀請產學界專家討論目前新模態藥物的研發情形與產業發展。

生物醫學 技術發展迅速，基於最新科學技術進步的新模態藥物包括細胞療法、mRNA 疫苗、使用CRISP的基因療法和益生菌療法等療法。然而，提供更好的治療方法和藥物的同時，其安全性、功效和製造仍存在未知數。

在本次論壇上，AltruBio Inc主席兼執行長Judy Chou、Oncology R&D高級總監Gwo-Jen Day、AIXMED創辦人兼執行長Samuel Chen等專家，深入剖析新模態藥物的研究、臨床、人工智能 與機器學習、商業發展現狀，並鼓勵更多人參與這一研究領域，培養生物技術和製藥領域的下一代領導者和先驅。

此次論壇也作為促進跨太平洋合作的平台，幫助台灣更好地了解最新的生物醫學技術和市場趨勢。加深「台灣 - 矽谷」生物醫藥產業政策的影響，培養生物技術和製藥領域的下一代領導者和先驅。

BATBA創建於2018年，致力於促進台灣年輕生物科技專業人士的職業發展，加強美國與台灣在學界和業界的連結。透過系列講習班、研討會、論壇和社交活動，為跨界的職業發展、建立人脈、和知識共享提供了平台。