安樂居首席醫療總監呂以斌 探胃酸倒流 提醒長者勿忽視

安樂居首席醫療總監呂以斌和公眾探討長者面臨的腸胃健康問題。（記者張曼琳／截屏）

安樂居首席醫療總監呂以斌（Dr.Ben Lui) 和公眾探討長者面臨的腸胃健康問題。他向長者發出的溫馨提示，指出腸胃健康問題雖然常見，但不可掉以輕心。腸胃疾病治療不當，很可能引起後續的更多疾病。

呂以斌醫師首先介紹了胃酸倒流的症狀。他表示胃酸倒流也被稱為「燒心」（heartburn)」。患者通常感到上胸部有灼熱感，有些患者還會出現噁心或心口覺得痛。這是因為心臟和腸胃的距離接近。心臟痛和胃酸倒流的疼痛很難分清，胃酸倒流常被誤以為是心臟問題。在經過一番檢查後，才發現原來是胃酸倒流引起。

他表示，胃酸倒流症狀其實很常見，尤其是長者隨著年齡的增長。食道和胃道的連接處的肌肉 「賁門」會變得鬆弛，防止胃內容物返入食道並從而避免胃酸燒傷食道內壁的功能變弱。這也是引發胃酸倒流的普遍病因。

呂以斌指出，像是某些辣、酸、油炸食物甚至是咖啡 和巧克力，都會增強賁門肌肉的鬆弛。再像抽菸這樣不好的生活習慣，也會增加患胃酸倒流的機會。

對於如何治療胃酸倒流，呂以斌表示，注意飲食、多做運動和適當減重，均有利於治療和緩解胃酸倒流。他特意提醒，健康的飲食習慣為每餐「不要吃的太飽，吃七成飽就差不多了。」同時，睡覺前三小時內，也不要吃東西。另外，睡眠姿勢也可以預防胃酸倒流，墊高枕頭，讓頭略微高過身體，降低胃酸倒流的機會。

呂以斌表示，如果胃酸倒流未能得到及時醫治。長期胃酸倒流或將導致食道細胞變質，甚至產生癌變。因此治療胃酸倒流十分重要。對於如何醫治胃酸倒流，呂以斌表示，除了上述提到的生活習慣的轉變之外，也可服用一些抗酸性藥物相結合。但他也指出，長期服用抗酸性藥物或許會帶來副作用。因此長者還需堅持良好的生活習慣，在病症轉好後逐步的將藥量減少或者逐步停藥後，再觀察病情。

他說：「如果在停藥後，症狀又重新回來，那就需要長期服用抗酸性藥物」，但最終的目的都是希望長者盡量減少藥量。

呂以斌強調，通常健康的飲食和生活習慣為治療胃酸倒流症的關鍵。

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