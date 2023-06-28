我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

機場地勤遭吸進飛機引擎絞死 法醫初步判定自殺

有內鬼？美官員：俄「末日將軍」早知瓦格納首腦要兵變

安樂居首席醫療總監呂以斌 探胃酸倒流 提醒長者勿忽視

記者張曼琳／舊金山報導
安樂居首席醫療總監呂以斌和公眾探討長者面臨的腸胃健康問題。（記者張曼琳／截屏）
安樂居首席醫療總監呂以斌和公眾探討長者面臨的腸胃健康問題。（記者張曼琳／截屏）

安樂居首席醫療總監呂以斌（Dr.Ben Lui) 和公眾探討長者面臨的腸胃健康問題。他向長者發出的溫馨提示，指出腸胃健康問題雖然常見，但不可掉以輕心。腸胃疾病治療不當，很可能引起後續的更多疾病。

呂以斌醫師首先介紹了胃酸倒流的症狀。他表示胃酸倒流也被稱為「燒心」（heartburn)」。患者通常感到上胸部有灼熱感，有些患者還會出現噁心或心口覺得痛。這是因為心臟和腸胃的距離接近。心臟痛和胃酸倒流的疼痛很難分清，胃酸倒流常被誤以為是心臟問題。在經過一番檢查後，才發現原來是胃酸倒流引起。

他表示，胃酸倒流症狀其實很常見，尤其是長者隨著年齡的增長。食道和胃道的連接處的肌肉「賁門」會變得鬆弛，防止胃內容物返入食道並從而避免胃酸燒傷食道內壁的功能變弱。這也是引發胃酸倒流的普遍病因。

呂以斌指出，像是某些辣、酸、油炸食物甚至是咖啡和巧克力，都會增強賁門肌肉的鬆弛。再像抽菸這樣不好的生活習慣，也會增加患胃酸倒流的機會。

對於如何治療胃酸倒流，呂以斌表示，注意飲食、多做運動和適當減重，均有利於治療和緩解胃酸倒流。他特意提醒，健康的飲食習慣為每餐「不要吃的太飽，吃七成飽就差不多了。」同時，睡覺前三小時內，也不要吃東西。另外，睡眠姿勢也可以預防胃酸倒流，墊高枕頭，讓頭略微高過身體，降低胃酸倒流的機會。

呂以斌表示，如果胃酸倒流未能得到及時醫治。長期胃酸倒流或將導致食道細胞變質，甚至產生癌變。因此治療胃酸倒流十分重要。對於如何醫治胃酸倒流，呂以斌表示，除了上述提到的生活習慣的轉變之外，也可服用一些抗酸性藥物相結合。但他也指出，長期服用抗酸性藥物或許會帶來副作用。因此長者還需堅持良好的生活習慣，在病症轉好後逐步的將藥量減少或者逐步停藥後，再觀察病情。

他說：「如果在停藥後，症狀又重新回來，那就需要長期服用抗酸性藥物」，但最終的目的都是希望長者盡量減少藥量。

呂以斌強調，通常健康的飲食和生活習慣為治療胃酸倒流症的關鍵。

安樂居在灣區有七個日間護理中心，分別在舊金山、佛利蒙以及聖他克拉拉縣，提供長者全面護理服務。對安樂居家居護理、醫療、送餐、接送或物理治療等服務有興趣的大眾，可致電(866)526-9622，或掃描世界日報廣告上的二維條碼查詢詳情。

肌肉 灣區 咖啡

上一則

7/1領務座談會 經文處講解證件辦理

下一則

失去白卡資格 每月10元過渡加州全保 12家保險公司可選

延伸閱讀

高院推翻墮胎權一年 南加兩縣外州求症者增2.5倍

高院推翻墮胎權一年 南加兩縣外州求症者增2.5倍
報告：「紐約關懷」用戶 就醫率高於白卡持有者

報告：「紐約關懷」用戶 就醫率高於白卡持有者
缺乏金援 移動墮胎診所前途未卜

缺乏金援 移動墮胎診所前途未卜
連續使用軟便劑2周 藥師：腸胃將不習慣自行蠕動

連續使用軟便劑2周 藥師：腸胃將不習慣自行蠕動
退休年金最新開戶獎金36%

退休年金最新開戶獎金36%

熱門新聞

北加州電費高昂，不少人家裡為了省電費、支持潔淨能源，而裝設太陽能板。（記者江碩涵／攝影）

家裝太陽能板省錢嗎？ 華人怒：每年隱藏費用近千元

2023-06-20 19:08
錢伯斯在眾籌網站募款，述說車禍發生情況。（GoFundMe網站畫面）

特斯拉撞樹著火 華裔母女喪生…夫睹黑煙 悲憶清華戀情

2023-06-27 14:30
華人Wendy 外出旅遊，欣賞到不少美景。美中不足的是，預定的Airbnb太偏遠，房東未提前說清楚，走小路差點翻車。（受訪者供圖）

Airbnb訂房偏僻 華人迷途險翻車 最終掃興而歸 房東全額退款

2023-06-26 02:19
根據加州最新統計，年收入10.4萬元並獨自住在舊金山、聖馬刁或馬連縣的居民，將被列為低收入者，圖為灣區街景。（本報資料照片）

個人年收低於10.4萬 灣區舊金山、聖馬刁、馬連3縣列低收入

2023-06-24 02:19
終極格鬥冠軍賽總裁懷特表示，馬斯克和查克柏格對進行格鬥的態度十分認真。（Getty Images）

終極格鬥冠軍賽總裁：馬斯克與查克柏格非常堅持進行鐵籠格鬥

2023-06-24 21:18
灣區不只舊金山陷入毒品危機，聖荷西緊隨其後。（電視新聞截圖）

金山陷毒品危機 聖荷西恐步上後塵

2023-06-27 16:09

超人氣

更多 >
蕭敬騰求婚大14歲經紀人成功 哽咽揭交往16年秘辛

蕭敬騰求婚大14歲經紀人成功 哽咽揭交往16年秘辛
普亭總統專機為何抵美？謎底揭曉

普亭總統專機為何抵美？謎底揭曉
堅果可護腦 這種更是大幫手

堅果可護腦 這種更是大幫手
特斯拉撞樹著火 華裔母女喪生…夫睹黑煙 悲憶清華戀情

特斯拉撞樹著火 華裔母女喪生…夫睹黑煙 悲憶清華戀情
傳遭秦剛「訓斥一小時」 紐西蘭外長回應了

傳遭秦剛「訓斥一小時」 紐西蘭外長回應了