失去白卡資格 每月10元過渡加州全保 12家保險公司可選

加州全保與Medi-Cal合作，幫助不再符合白卡資格的民眾轉換成加州全保健保計畫。（加州全保提供）

如果民眾因為收入增加、家庭成員人數變化或其他因素，不再符合Medi-Cal白卡 資格，仍可以透過加州 全保（Covered California）以極低或零成本獲得優質的健康保險 。

每年一次的白卡重新認證因新冠肺炎疫情停頓三年後，於今年重新恢復。Medi-Cal已經開始為超過1500萬名會員進行更新程序。據加州衛生廳（DHCS，Department of Health Care Services）估計，約有200至300萬人將不再符合資格獲得保險。

為幫助失去白卡資格的加州民眾繼續保持優質且負擔得起的保險，加州全保與DHCS合作。凡透過加州全保購買健保計畫，就可以按照年收入和家庭成員數量得到州府提供的補貼。

加州全保中文發言人呂文昭（Wendy McAnelly）表示：「有些人失去了免費的白卡，但從我們這裡還是可以買到負擔得起的健康保險」，她說，「90%的人每個月只需要為他們的健康保險計畫付10元以下。」

不再符合白卡資格但符合加州全保資格的民眾，將收到有關加州全保計畫的信件，信封是白色帶有圖案的。（加州全保提供）

呂文昭說，加州全保提供包括凱瑟（Kasier）、藍盾（Blueshield）、華人保健計畫（CCHP）等12家保險公司在內的健保計畫。健保計畫分為四個等級，投保者可根據自己的身體情況和家裡的經濟情況挑選。所有計畫都包含許多與白卡相似的福利和服務，包括免費預防保健和篩檢、醫生就診、處方藥、住院治療、行為健康護理等等。

加州全保與Medi-Cal合作，幫助不再符合白卡資格的民眾轉換成加州全保健保計畫。這些人將陸續收到有關加州全保計畫的信件，信封是白色帶有圖案的。加州全保會自動幫他們選擇一個提供最多財務援助的計畫。他們需要確認新計畫、更改計畫或選擇退出保險來完成回覆。

呂文昭指出，由於每個人白卡更新的日期不同，這個程序會一直進行到明年，並敦促白卡持有者查看郵件並立即回覆。「如果收到加州全保的信，一定要在30天內採取行動」，她說，「如果不回覆將失去保險計畫。」

當加州衛生廳無法核實白卡持有者的資料或資料不完整時，會向白卡持有者寄信要求提供更多資料。加州衛生廳使用的信封是黃色的。（加州全保提供）

呂文昭表示，現在是針對白卡過渡加州全保的特殊註冊期，可以無縫銜接。如果錯過，可能造成2至3個月沒有保險，導致面臨罰款。此外，當加州衛生廳無法核實白卡持有者的資料或資料不完整時，會向白卡持有者寄信要求提供更多資料。加州衛生廳使用的信封是黃色的。

如果白卡持有者的聯繫資訊在過去三年內有所變更，應透過BenefitsCal.com或MyBenefitsCalWIN.org登入線上帳戶進行更新。也可以聯繫當地縣級白卡辦公室，訪問KeepMedi-CalCoverage.org了解如何進行，或致電：8003001506（提供中文服務）。