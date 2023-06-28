我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

機場地勤遭吸進飛機引擎絞死 法醫初步判定自殺

有內鬼？美官員：俄「末日將軍」早知瓦格納首腦要兵變

失去白卡資格 每月10元過渡加州全保 12家保險公司可選

記者葛歆睿／南灣報導
加州全保與Medi-Cal合作，幫助不再符合白卡資格的民眾轉換成加州全保健保計畫。（加州全保提供）
加州全保與Medi-Cal合作，幫助不再符合白卡資格的民眾轉換成加州全保健保計畫。（加州全保提供）

如果民眾因為收入增加、家庭成員人數變化或其他因素，不再符合Medi-Cal白卡資格，仍可以透過加州全保（Covered California）以極低或零成本獲得優質的健康保險

每年一次的白卡重新認證因新冠肺炎疫情停頓三年後，於今年重新恢復。Medi-Cal已經開始為超過1500萬名會員進行更新程序。據加州衛生廳（DHCS，Department of Health Care Services）估計，約有200至300萬人將不再符合資格獲得保險。

為幫助失去白卡資格的加州民眾繼續保持優質且負擔得起的保險，加州全保與DHCS合作。凡透過加州全保購買健保計畫，就可以按照年收入和家庭成員數量得到州府提供的補貼。

加州全保中文發言人呂文昭（Wendy McAnelly）表示：「有些人失去了免費的白卡，但從我們這裡還是可以買到負擔得起的健康保險」，她說，「90%的人每個月只需要為他們的健康保險計畫付10元以下。」

不再符合白卡資格但符合加州全保資格的民眾，將收到有關加州全保計畫的信件，信封是白...
不再符合白卡資格但符合加州全保資格的民眾，將收到有關加州全保計畫的信件，信封是白色帶有圖案的。（加州全保提供）

呂文昭說，加州全保提供包括凱瑟（Kasier）、藍盾（Blueshield）、華人保健計畫（CCHP）等12家保險公司在內的健保計畫。健保計畫分為四個等級，投保者可根據自己的身體情況和家裡的經濟情況挑選。所有計畫都包含許多與白卡相似的福利和服務，包括免費預防保健和篩檢、醫生就診、處方藥、住院治療、行為健康護理等等。

加州全保與Medi-Cal合作，幫助不再符合白卡資格的民眾轉換成加州全保健保計畫。這些人將陸續收到有關加州全保計畫的信件，信封是白色帶有圖案的。加州全保會自動幫他們選擇一個提供最多財務援助的計畫。他們需要確認新計畫、更改計畫或選擇退出保險來完成回覆。

呂文昭指出，由於每個人白卡更新的日期不同，這個程序會一直進行到明年，並敦促白卡持有者查看郵件並立即回覆。「如果收到加州全保的信，一定要在30天內採取行動」，她說，「如果不回覆將失去保險計畫。」

當加州衛生廳無法核實白卡持有者的資料或資料不完整時，會向白卡持有者寄信要求提供更...
當加州衛生廳無法核實白卡持有者的資料或資料不完整時，會向白卡持有者寄信要求提供更多資料。加州衛生廳使用的信封是黃色的。（加州全保提供）

呂文昭表示，現在是針對白卡過渡加州全保的特殊註冊期，可以無縫銜接。如果錯過，可能造成2至3個月沒有保險，導致面臨罰款。此外，當加州衛生廳無法核實白卡持有者的資料或資料不完整時，會向白卡持有者寄信要求提供更多資料。加州衛生廳使用的信封是黃色的。

如果白卡持有者的聯繫資訊在過去三年內有所變更，應透過BenefitsCal.com或MyBenefitsCalWIN.org登入線上帳戶進行更新。也可以聯繫當地縣級白卡辦公室，訪問KeepMedi-CalCoverage.org了解如何進行，或致電：8003001506（提供中文服務）。

加州 白卡 保險

上一則

安樂居首席醫療總監呂以斌 探胃酸倒流 提醒長者勿忽視

下一則

商家希望市府將店前垃圾箱移走 「鴿子叼食殘渣帶來鳥屎」

延伸閱讀

「窗外有藍天」英男星加州登山失蹤 證實喪命

「窗外有藍天」英男星加州登山失蹤 證實喪命
生活費太高 4成加州人認真考慮外移

生活費太高 4成加州人認真考慮外移
趙美心籲拜登 擴大聖蓋博山脈保護區

趙美心籲拜登 擴大聖蓋博山脈保護區
威善高提案 灣區7座橋梁提高過橋費助公共交通

威善高提案 灣區7座橋梁提高過橋費助公共交通
林文傑請願書案和解 收1元賠償金

林文傑請願書案和解 收1元賠償金

熱門新聞

北加州電費高昂，不少人家裡為了省電費、支持潔淨能源，而裝設太陽能板。（記者江碩涵／攝影）

家裝太陽能板省錢嗎？ 華人怒：每年隱藏費用近千元

2023-06-20 19:08
錢伯斯在眾籌網站募款，述說車禍發生情況。（GoFundMe網站畫面）

特斯拉撞樹著火 華裔母女喪生…夫睹黑煙 悲憶清華戀情

2023-06-27 14:30
華人Wendy 外出旅遊，欣賞到不少美景。美中不足的是，預定的Airbnb太偏遠，房東未提前說清楚，走小路差點翻車。（受訪者供圖）

Airbnb訂房偏僻 華人迷途險翻車 最終掃興而歸 房東全額退款

2023-06-26 02:19
根據加州最新統計，年收入10.4萬元並獨自住在舊金山、聖馬刁或馬連縣的居民，將被列為低收入者，圖為灣區街景。（本報資料照片）

個人年收低於10.4萬 灣區舊金山、聖馬刁、馬連3縣列低收入

2023-06-24 02:19
終極格鬥冠軍賽總裁懷特表示，馬斯克和查克柏格對進行格鬥的態度十分認真。（Getty Images）

終極格鬥冠軍賽總裁：馬斯克與查克柏格非常堅持進行鐵籠格鬥

2023-06-24 21:18
灣區不只舊金山陷入毒品危機，聖荷西緊隨其後。（電視新聞截圖）

金山陷毒品危機 聖荷西恐步上後塵

2023-06-27 16:09

超人氣

更多 >
蕭敬騰求婚大14歲經紀人成功 哽咽揭交往16年秘辛

蕭敬騰求婚大14歲經紀人成功 哽咽揭交往16年秘辛
普亭總統專機為何抵美？謎底揭曉

普亭總統專機為何抵美？謎底揭曉
堅果可護腦 這種更是大幫手

堅果可護腦 這種更是大幫手
特斯拉撞樹著火 華裔母女喪生…夫睹黑煙 悲憶清華戀情

特斯拉撞樹著火 華裔母女喪生…夫睹黑煙 悲憶清華戀情
傳遭秦剛「訓斥一小時」 紐西蘭外長回應了

傳遭秦剛「訓斥一小時」 紐西蘭外長回應了