威善高提案 灣區7座橋梁提高過橋費助公共交通

代表舊金山的加州參議員威善高（中）、多位州立法者以及相關社區團體，提出了一項通過提高過橋費以資助公共交通的SB532法案。（記者張曼琳／截屏）

代表舊金山 的加州 參議員威善高（Scott Wiener）、多位州立法者以及相關社區團體，26日提出了一項通過提高過橋費以資助公共交通的SB532議案，也稱「安全、清潔和可靠的公共交通緊急法案」。這項擬議法案將在五年內暫時提高在灣區 的七座加州管理的過橋費1.5元，即從現有的7元增加到8.5元。通行費上漲資金將用於提供公共交通資金，以防止服務削減，同時提高車輛的安全性、清潔度等方面。

當天的記者會中，威善高表示：「在今年的預算中我們取得了良好進展。但由於疫情帶來的公共交通機構財政斷崖，灣區公共交通機構未來仍受威脅。如果沒有額外幫助，將導致嚴重的公共交通服務削減。」

他指出，SB532法案將為灣區交通系統提供「關鍵的生命線資金，確保它們擁有為居民提供安全、可靠的服務所需的資源」。

疫情後，加州的交通機構面臨嚴重財政危機。上周州參議會通過了為公共交通提供的超過10億元資金的州預算，以幫助未來3年加州公共交通機構的運行。但威善高指出，還需要為公共交通提供更多資金。

根據SB532法案，將增加通行費的橋梁包括，舊金山-屋崙海灣大橋（San Francisco-Oakland Bay Bridge）、聖馬刁-海沃大橋（San Mateo-Hayward Bridge）、列治文-聖拉斐大橋（Richmond-San Rafael Bridge）、敦巴頓橋（Dumbarton Bridge）、卡奎內斯橋（Carquinez Bridge）、貝尼西亞-馬丁內斯大橋（Benicia-Martinez Bridge）以及安蒂奧克橋（Antioch Bridge）。

舊金山金門大橋不包含在其中。

如法案通過，上述7座大橋的通行費將於2024年1月至2028年12月期間生效。在這五年期間，上漲的通行費每年將帶來約1.8億元的收入。

華裔州眾議員李天明（Alex Lee）出席記者會，表示支持這一法案。他說，南灣的很多居民將捷運（BART）服務看做是「理所當然的」。他也認為，投資公共交通對改善高速公路和其他路面交通也將發揮了關鍵作用：「在世界各地，除了極少數例外，交通機構都必須得到補貼」，中包括大部分的亞洲和歐洲的國家。