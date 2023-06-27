威善高提案 灣區7座橋梁提高過橋費助公共交通
代表舊金山的加州參議員威善高（Scott Wiener）、多位州立法者以及相關社區團體，26日提出了一項通過提高過橋費以資助公共交通的SB532議案，也稱「安全、清潔和可靠的公共交通緊急法案」。這項擬議法案將在五年內暫時提高在灣區的七座加州管理的過橋費1.5元，即從現有的7元增加到8.5元。通行費上漲資金將用於提供公共交通資金，以防止服務削減，同時提高車輛的安全性、清潔度等方面。
當天的記者會中，威善高表示：「在今年的預算中我們取得了良好進展。但由於疫情帶來的公共交通機構財政斷崖，灣區公共交通機構未來仍受威脅。如果沒有額外幫助，將導致嚴重的公共交通服務削減。」
他指出，SB532法案將為灣區交通系統提供「關鍵的生命線資金，確保它們擁有為居民提供安全、可靠的服務所需的資源」。
疫情後，加州的交通機構面臨嚴重財政危機。上周州參議會通過了為公共交通提供的超過10億元資金的州預算，以幫助未來3年加州公共交通機構的運行。但威善高指出，還需要為公共交通提供更多資金。
根據SB532法案，將增加通行費的橋梁包括，舊金山-屋崙海灣大橋（San Francisco-Oakland Bay Bridge）、聖馬刁-海沃大橋（San Mateo-Hayward Bridge）、列治文-聖拉斐大橋（Richmond-San Rafael Bridge）、敦巴頓橋（Dumbarton Bridge）、卡奎內斯橋（Carquinez Bridge）、貝尼西亞-馬丁內斯大橋（Benicia-Martinez Bridge）以及安蒂奧克橋（Antioch Bridge）。
舊金山金門大橋不包含在其中。
如法案通過，上述7座大橋的通行費將於2024年1月至2028年12月期間生效。在這五年期間，上漲的通行費每年將帶來約1.8億元的收入。
華裔州眾議員李天明（Alex Lee）出席記者會，表示支持這一法案。他說，南灣的很多居民將捷運（BART）服務看做是「理所當然的」。他也認為，投資公共交通對改善高速公路和其他路面交通也將發揮了關鍵作用：「在世界各地，除了極少數例外，交通機構都必須得到補貼」，中包括大部分的亞洲和歐洲的國家。
加州第7區參議員葛拉則（Steve Glazer）隨後一條推文反駁這項擬議法案的觀點，並發表了一份聲明表示：「公共交通的乘客和納稅人親眼目睹了倡導過橋費漲價者違背承諾的過程。我們從慘痛的經驗中得知，新資金並不能確保灣區捷運的適當的監督和問責」。
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