聖荷西州大教授捧原住民頭骨合照挨批 與校方和解請辭

聖荷西州大教授捧原住民頭骨合照被批評，將在和解達成後辭職。（美聯社）

聖荷西 州立大學一位有爭議的人類學教授魏斯（Prof. Elizabeth Weiss）因反對遣返美國原住民 遺骸，並與一個古老的頭骨合影，已同意明年離開該大學。

自2004年起擔任聖荷西州立大學教授的魏斯在學術界引起了軒然大波，引發了一場關於學術自由與文化敏感性的辯論。她在推特上發布了一張自己在2021年秋季疫情後返回校園的照片，照片中她沒帶手套赤手抱著一個頭骨，寫道：「能回到這些老朋友身邊太高興了」。

她已經因為最近出版的一本反對將骸骨歸還美國原住民部落的法律的書而受到批評，當時從史丹福大學到牛津大學的870名學者譴責其為 「明確的種族主義意識形態」。

頭骨是聖荷西州立大學人類學家於1962至1968年期間在東灣出土的Muwekma Ohlone部落的美國原住民遺骸系列的一部分，最早可以追溯到公元前2000年，其中一些是最近1770年代的。美國原住民部落正在與聯邦和州官員合作，以歸還遺骸。

魏斯之前告訴灣區新聞集團，「科學比敏感問題更重要」。在給教務長的電子郵件中，魏斯寫道，她的推特是在顯示她對這些收藏品的欽佩之情，稱應慶祝這些矽谷第一批居住者的生活。

魏斯和大學達成和解，允許她在2023-2024學年結束時帶著全部福利退休 。此前她在訴訟中聲稱大學對她進行了報復，稱校方將學校骸骨收集處鎖起不讓她進入一舉，侵犯了她的第一修正案權利（First Amendment rights）。但她未能迫使聖荷西州立大學延長她對該收藏品的使用權。

校方在一份聲明中說，魏斯和學校 「已經達成協議，她已自願提交辭呈，於2024年5月29日生效，並將撤回她的訴訟」。

魏斯擔心如果不同意離開學校，她可能會被解雇，並失去退休福利，她的律師，太平洋法律基金會（Pacific Legal Foundation）的霍法（David Hoffa）說，魏斯的年薪近9萬2300元，外加福利。「她覺得在目前的環境下，在大學的機會可能沒有所希望的那麼大。通過在這個時候退休，她將能夠得到退休待遇，然後她將追求其他更有成果的機會，霍法說。

魏斯將不會在聖荷西校園完成她的任期，而會前往紐約市擔任一學術中心Heterodox Academy’s Center for Academic Pluralism的研究員。