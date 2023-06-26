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舊金山佛光山「三寶寺」黃金地段重建 估2年後完工

記者古和純／高雄即時報導
佛光山三寶寺奠基典禮，心保和尚手捧寶函。（佛光山提供）
佛光山三寶寺奠基典禮，心保和尚手捧寶函。（佛光山提供）

美國舊金山市中心Van Ness大道上，預計2年後將有一座佛光山6層樓高的三寶寺新建築完工，佛光山住持心保和尚上周六為奠基典禮主持灑淨及安基儀式，新佛堂將秉持星雲大師「尊重與包容」理念，結合傳統內涵與現代科技風格，成為當地人的人生心靈的加油站。

佛光山指出，三寶寺成立因緣，起於32年前元旦，星雲大師親臨舊金山為佛光山三寶寺主持落成、開光及佛光書局開幕典禮，由於多年來建築地層凹陷、結構毀損，已不敷使用，經數年各方奔走努力下，去年底獲舊金山市政府許可，展開重建工程。

「一鏟奠基圓滿，二鏟工程順利，三鏟福慧吉祥。」心保和尚和北加州總住持如揚法師共同宣告，並將寶函入基覆土，現場近300人見證歷史性的一刻，不禁喜極而泣。

奠基儀式七寶之一「佛光磚」是以佛光山的水、土與舊金山的水、土共同結合燒製。而為了建寺發起「心經入寶篋」的抄經活動，經卷裡有信眾齊心抄寫心經近千餘部、佛號誦持近750多萬聲、大悲咒3萬1千餘遍及其他經文及咒語等等，願此功德回向三寶寺興建工程順利圓滿。

「為佛光山三寶寺設計突破傳統，結合現代多元化的建築，相當榮幸」建築設計師Mr. Craig Hartman表示，看到近66個來自五大洲國家的銅板，從中看到佛光山弘法遍布五大洲的力量，不可思議。

落實大師「佛光普照三千界，法水長流五大洲」的弘願，佛光山表示，三寶寺新建築，規畫為多元功能的6層樓建築，包括道場、書局、禪堂、學校、文化藝廊等。施工期間，三寶寺臨時佛堂移駕到舊金山28號碼頭。

佛光山三寶寺奠基典禮僧信二眾。（佛光山提供）
佛光山三寶寺奠基典禮僧信二眾。（佛光山提供）
佛光山住持心保和尚（左四）與如揚法師（左三），帶領工程團隊與信眾覆土奠基。（佛光...
佛光山住持心保和尚（左四）與如揚法師（左三），帶領工程團隊與信眾覆土奠基。（佛光山提供）
佛光山三寶寺奠基典禮，七寶入函。（佛光山提供）
佛光山三寶寺奠基典禮，七寶入函。（佛光山提供）

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