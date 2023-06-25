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避免山火再爆發 消防局先燒掉中谷乾草地

記者江碩涵╱中谷報導
加州消防局本月21日在中谷艾爾度拉多縣Divide地區進行防災的預先燃燒。（翻攝自KCRA3）
加州消防局本月21日在中谷艾爾度拉多縣Divide地區進行防災的預先燃燒。（翻攝自KCRA3）

位於中谷的艾爾度拉多縣（El Dorado County）Divide地區對於山火並不陌生，一年前Divide地區才遭遇了Mosquito Fire，許多人都面臨房屋、財產被燒毀，被強制疏散的危機。加州消防局今年為了避免當地再次面臨山火危機，預先將部分山區的乾草燒掉，建造出一條防火帶，倘若今年真的再次遇到山火，可加快撲滅山火的速度。

加州消防局本月21日在中谷艾爾度拉多縣Divide地區進行防災的預先燃燒，消防員將已經乾枯的乾草以人為控制方式，直接燒掉，如果未來該地區真的再度發生山火，可以達到中斷燃料的效果，在火災失控時也能提供幫助。

根據加州消防局指出，目前規定的預先燃燒範圍在49號高速公路和附近的Divide社區之間，一個名為Bacchi Ranch的140畝草地。根據KCRA3報導，加州消防局艾爾度拉多縣主管Mike Batham說，這樣做的目的之一是減少燃料，並為未來可能發生的火災建造防火帶，希望在下次火災開始時，能利用天然防火帶阻止這些山火蔓延。

加州消防局指出，規定的預燒行動，除了有天然防火帶效果外，還可以替消防員提供培訓和獲得「實戰經驗」，以及學習安全、有效滅火技術的機會。

不過根據KCRA3報導，對於經歷過艾爾度拉多縣Mosquito Fire和其他大型火災事件的人來說，這恐怕又是一個焦慮的開始，許多人看到煙霧和火焰，過去那種懼怕山火的心情又油然而生。

沙加緬度牧師方特斯（Debra Fontes）說，這非常可怕，這些火帶給社區中的人們很多焦慮，有這種感覺很正常，所以不要壓抑或試圖推開它，但若真有這種感覺，可以試著從宗教上獲得幫助，這樣就可以保持安全，也能讓家人、朋友和社區維持安全。

方特斯說明，遇到這類型預燒活動時，除了應對觸發情緒的改善方案外，居民最好也開始為意外情況先做好準備，舉例來說，先準備好各種急難包，並在家附近找到可防禦的空間，倘若真的遇到山火，要有既定的逃難計畫，並且有一整套的撤離方式，保護自己和家人。

加州消防廳也指出，這次的預燒計畫，除了建立天然防火帶以外，同時也進行了燒傷演練與演習，希望能替當地居民建立更完善、有制度的撤離流程。這次的預燒計畫共動用了六台發電機、四名機組人員、一台推土機、幾輛消防水車及多名消防員在現場，影響到的地區有Coloma/Lotus、Cool、Garden Valley、Greenwood 和 Georgetown 社區。

消防局中谷地區預燒計畫共動用了六台發電機、四名機組人員、一台推土機、幾輛消防水車...
消防局中谷地區預燒計畫共動用了六台發電機、四名機組人員、一台推土機、幾輛消防水車及多名消防員在現場。（翻攝自KCRA3）

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