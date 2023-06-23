米慎區又有100%可負擔房入住 130戶低收入家庭受益

Casa Adelante 100%可負擔性住房項目正式投入啟用。（圖片來自TNDC）

舊金山 市長布里德(London Breed)22日與加州 住房社區發展部(HCD)代表和本市社區人員一起，慶祝Casa Adelante 100%可負擔性住房項目正式啟用，130戶家庭將因此項目受益。

Casa Adelante項目位於舊金山市佛羅里達街681號，有130個住房單元。九層樓建築包括39個為以前是無家遊民者提供的單元，以及一個9250平方英尺的共公空間。

布里德表示：「在舊金山，我們正在建造更多的住房，為個人和家庭提供住所。否則他們在舊金山將沒有家。我們還需要繼續努力，如果沒有當地和州府的合作，這項工作不可能完成。」

681號可負擔性住房，是自2018年以來破土動工的七個100%經濟適用住房項目之一。項目目標是為舊金山中等收入、低收入 和無家可歸家庭提供永久經濟適用住房。

市議員盧凱麗(Hilary Ronen)表示，如果沒有這樣的經濟適用住房項目，就無法結束無家可歸現象，很高興看到這130套房屋落成，其中包括為前無家可歸居民提供的39套永久支持性住房單元。

該住房項目是田德隆社區協會(Tenderloin Neighborhood Development Corporation)和米慎經濟發展辦(Mission Economic Development Agency)的合資項目。住房設施包括充足的室外庭院空間和屋頂花園，和社區服務辦公室。

住房項目於2022年8月竣工，由當地建築公司Mithun公司設計。這個耗資8900萬元的項目，由市長住房和社區發展辦公室(MOHCD)和加州住房和社區發展部(HCD)提供資金，以及低收入住房稅收抵免、免稅等綜合資助促成，也包括債券和私人貸款機構的資金。