我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

機場貴賓室疫後進入「鍍金時代」 LAX將擴展頂級服務

兩科技天王要「籠鬥」 馬斯克老媽看不下去：給我停戰

柏克萊加大研究：海平面上升 灣區地下水恐釋出有毒物

編譯組／灣區22日電
柏克萊加大研究發現，灣區面臨迫在眉睫的海平面上升威脅，可能釋放埋在土壤中的有毒物質。（美聯社）
柏克萊加大研究發現，灣區面臨迫在眉睫的海平面上升威脅，可能釋放埋在土壤中的有毒物質。（美聯社）

柏克萊加大（UC Berkeley）的一項新研究發現，隨著海平面的上升，灣區的地下水將被推近地表，並使隱藏在灣區周圍地下的危險化學品釋放出來。專家說，在許多情況下，致癌的揮發性化合物會不期而至，潛入學校及人們的家中。

這項新研究還發現，這種風險在灣區內有汙染歷史的低窪地區最高，對經常居住在這些地方的有色人種和低收入人群造成不成比例的影響，但在城市規畫中卻很少被考慮到這一點。

「超級基金」（Superfund）場地為環境保護局優先清理的地點，研究人員估計，全美國有326個超級基金場地面臨地下水上升的風險，而地下水上升風險最大的灣區地點，包括舊金山的Bayview-Hunters Point、Richmond海岸線、西屋崙和東巴洛阿圖。地下水上升帶來的浸沒風險可能會威脅到灣區5200多個危險場所。

柏克萊加大環境設計學院副教授、該研究的主要作者希爾（Kristina Hill）解釋說，苯（benzene）是一種致癌的汽油添加劑，經常遺留在舊加油站或其他來源的土壤中。當地下水上升時，少量的苯可以泄漏到破裂的下水管道中，從那裡，其蒸汽可以上升到廁所，從而進入家庭和學校。

「我擔心那些12歲的孩子，他們正處於生長發育階段，可能會受到揮發性化合物的很大影響，」希爾說。「這就是讓我夜不能寐的原因」。

2020年，位於西屋崙的McClymonds高中因在校園地下水中發現致癌化合物三氯乙烯（trichloroethylene）而暫時關閉。在發現這種化學物質之前，該校的兩名學生已經死於癌症，這引起了人們對兩者之間存在聯繫的擔憂，該學校位於使用三氯乙烯的工廠附近。

列治文海岸（Richmond Shoreline）聯盟和其他社區及環保團體於2021年起訴列治文市，因為該市提議在86畝的Zeneca場地上建造4000個單元的住房，而在施工前只對地下水進行了部分清理。此案正在上訴中。

舊金山灣保護和發展委員會（San Francisco Bay Conservation and Development Commission）的規劃主任費恩（Jessica Fain）說，州和地方建築法規還沒有考慮到地下水的上升，這可能會削弱地基。

灣區的危險廢物場地由聯邦政府或兩個州政府機構管理：州水資源控制委員會（Water Resources Control Board）和加州有毒物質控制部（California Department of Toxic Substances Control），這兩個機構最近首次發布指南草案，要求受汙染財產的管理者評估地下水上升的風險。

灣區 柏克萊加大 致癌

上一則

米慎區又有100%可負擔房入住 130戶低收入家庭受益

下一則

預防槍枝暴力 民主黨聯邦議員籲立法

延伸閱讀

詐騙老招重現矽谷灣區 寶物黨拿金塊要店家鑑定

詐騙老招重現矽谷灣區 寶物黨拿金塊要店家鑑定
盛桃：將關閉屋崙所有遊民營地

盛桃：將關閉屋崙所有遊民營地
防摔？拜登離開灣區 登機舷梯縮一半

防摔？拜登離開灣區 登機舷梯縮一半
金城銀行進軍北加州 灣區3家分行開幕

金城銀行進軍北加州 灣區3家分行開幕
金山灣區FASCA新生培訓 62位青年成文化大使

金山灣區FASCA新生培訓 62位青年成文化大使

熱門新聞

北加州電費高昂，不少人家裡為了省電費、支持潔淨能源，而裝設太陽能板。（記者江碩涵／攝影）

家裝太陽能板省錢嗎？ 華人怒：每年隱藏費用近千元

2023-06-20 19:08
好市多芒果沙冰最初本月在奧克拉荷馬州、華盛頓州和加州上市。（記者葛歆睿 / 攝影）

加州好市多Costco推出芒果冰沙 評價褒貶不一

2023-06-16 20:56
星宇航空最快年底可開航台北、舊金山航線，提供北加州灣區鄉親回台灣的另一個選擇。（翻攝自經文處粉絲團）

星宇預計年底開航舊金山 台灣民眾相當期待

2023-06-15 21:00
賊人下車，實施盜竊。（視頻截圖）

外州華人夫婦 屋崙華埠遭敲破車窗盜竊 損失1萬多元

2023-06-19 02:20
星宇航空舊金山分公司總經理潘虹君（Joyce Pan，左）15日拜訪舊金山經文處長賴銘琪（右）。（翻攝自經文處粉絲團）

金山往返台灣 星宇航空年底開航

2023-06-16 02:18
前Theranos執行長伊莉莎白·荷姆斯目前在德州一座監獄服刑；法院判定她須償還受害者4億5200萬元，出獄後須每個月支付250元；但荷姆斯的律師表示她無力負擔賠款。(路透)

出獄後每月須還受害者250元 矽谷「惡血女王」：我付不起

2023-06-14 21:04

超人氣

更多 >
「我們失去他們了」 泰坦號殘骸尋獲 相信5人已罹難

「我們失去他們了」 泰坦號殘骸尋獲 相信5人已罹難

「陪睡換冠軍」沒兌現？江蘇健美選手脫鞋砸裁判：臭流氓

「陪睡換冠軍」沒兌現？江蘇健美選手脫鞋砸裁判：臭流氓
紐約華裔房東討租不成 反遭租霸毆打

紐約華裔房東討租不成 反遭租霸毆打
男子在中餐廳點餐後見佛像竟要求退費 網友力挺店家

男子在中餐廳點餐後見佛像竟要求退費 網友力挺店家
比Costco便宜 這裡櫻桃每磅0.99元 引華人瘋搶

比Costco便宜 這裡櫻桃每磅0.99元 引華人瘋搶