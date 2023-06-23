柏克萊加大研究：海平面上升 灣區地下水恐釋出有毒物

柏克萊加大研究發現，灣區面臨迫在眉睫的海平面上升威脅，可能釋放埋在土壤中的有毒物質。（美聯社）

柏克萊加大 （UC Berkeley）的一項新研究發現，隨著海平面的上升，灣區 的地下水將被推近地表，並使隱藏在灣區周圍地下的危險化學品釋放出來。專家說，在許多情況下，致癌 的揮發性化合物會不期而至，潛入學校及人們的家中。

這項新研究還發現，這種風險在灣區內有汙染歷史的低窪地區最高，對經常居住在這些地方的有色人種和低收入人群造成不成比例的影響，但在城市規畫中卻很少被考慮到這一點。

「超級基金」（Superfund）場地為環境保護局優先清理的地點，研究人員估計，全美國有326個超級基金場地面臨地下水上升的風險，而地下水上升風險最大的灣區地點，包括舊金山的Bayview-Hunters Point、Richmond海岸線、西屋崙和東巴洛阿圖。地下水上升帶來的浸沒風險可能會威脅到灣區5200多個危險場所。

柏克萊加大環境設計學院副教授、該研究的主要作者希爾（Kristina Hill）解釋說，苯（benzene）是一種致癌的汽油添加劑，經常遺留在舊加油站或其他來源的土壤中。當地下水上升時，少量的苯可以泄漏到破裂的下水管道中，從那裡，其蒸汽可以上升到廁所，從而進入家庭和學校。

「我擔心那些12歲的孩子，他們正處於生長發育階段，可能會受到揮發性化合物的很大影響，」希爾說。「這就是讓我夜不能寐的原因」。

2020年，位於西屋崙的McClymonds高中因在校園地下水中發現致癌化合物三氯乙烯（trichloroethylene）而暫時關閉。在發現這種化學物質之前，該校的兩名學生已經死於癌症，這引起了人們對兩者之間存在聯繫的擔憂，該學校位於使用三氯乙烯的工廠附近。

列治文海岸（Richmond Shoreline）聯盟和其他社區及環保團體於2021年起訴列治文市，因為該市提議在86畝的Zeneca場地上建造4000個單元的住房，而在施工前只對地下水進行了部分清理。此案正在上訴中。

舊金山灣保護和發展委員會（San Francisco Bay Conservation and Development Commission）的規劃主任費恩（Jessica Fain）說，州和地方建築法規還沒有考慮到地下水的上升，這可能會削弱地基。

灣區的危險廢物場地由聯邦政府或兩個州政府機構管理：州水資源控制委員會（Water Resources Control Board）和加州有毒物質控制部（California Department of Toxic Substances Control），這兩個機構最近首次發布指南草案，要求受汙染財產的管理者評估地下水上升的風險。