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紐約高中球隊車窗被破 金山警速逮人

記者劉先進／舊金山報導
紐約州羅切斯特市東部高中棒球隊前不久到灣區訪問，車子在漁人碼頭停放不到40分鐘，被人砸破車窗。但正在執勤的警方便衣抓獲3個嫌犯，追回丟失物品。（視頻截圖）
紐約州羅切斯特市東部高中棒球隊前不久到灣區訪問，車子在漁人碼頭停放不到40分鐘，被人砸破車窗。但正在執勤的警方便衣抓獲3個嫌犯，追回丟失物品。（視頻截圖）

紐約州羅切斯特（Rochester）市東部高中（East High School）棒球隊前不久到灣區訪問，準備觀看巨人棒球隊比賽。沒想到，車子在漁人碼頭停放不到40分鐘，被人砸破車窗。一個患有糖尿病的球員的胰島素，也被偷走。幸運的是，舊金山警局便衣執勤正好碰上，將三個竊賊當場抓住，收回贓物。警方還特地驅車前往，讓丟失物品物歸還原主，保證球隊能及時觀看棒球比賽。

棒球教練克蘭道（Kyle Crandal ）特地寫信給舊金山警長史考特（Bill Scott），讚揚警局快速行動「體現了警員工作應有的價值」。

克蘭道的信件說，他帶領的校級棒球隊有16名球員，其中大部分是西裔，還有一些非裔和一名白人球員。他們於4月18日到22日停留灣區，先後參觀柏克萊加大校園，與柏克萊高中進行比賽，遊玩金門公園，並於4月21日在漁人碼頭停留，當晚準備在甲骨文球場觀看一場巨人隊的比賽，結束這次旅程。

一行人將15座廂型車停在街上。停了不到40分鐘，返回時，有兩名警員羅德特（Hector Roderte）和柯爾克拉夫（Dave Colclough）上來詢問，車輛是否屬於他們。原來，兩人便衣執勤，調查打破車窗的犯罪行為。剛好看到廂型車被偷，當場逮捕三個嫌犯，找回丟失的物品。

克蘭道發現，一行人中，有一名球員的包包被偷，他剛剛被診斷出患有I型糖尿病，用於治療的胰島素和其他醫療設備都在包裡。不過，兩名警員表示，需要到20到25分鐘車程的警局分局辨認包包。克蘭道當時情緒有些激動，因為往返費時，巨人隊的比賽1.5小時後開始，「這將毀掉我們的夜晚」。

警員看到這種情形後說，「不會讓這事毀了這個夜晚。」於是，立即讓丟包的學生描述情況。電話同事確認，並讓其他警員將包包送過來。

紐約州羅切斯特市東部高中棒球隊到灣區訪問，對金山警員的負責任和辦事效率留下深刻印...
紐約州羅切斯特市東部高中棒球隊到灣區訪問，對金山警員的負責任和辦事效率留下深刻印象。（視頻截圖）

克蘭道說，在等待期間，羅德特和柯爾克拉夫建議，應該收拾殘局並保護車窗。兩人幫忙找到一把掃帚、紙板和膠帶，破碎車窗被固定好。兩人立即為球隊填寫了一份警方報告，以便交給租車公司。在20分鐘內，球員們找回丟失的所有物品，並前往去巨人球場，準時到達比賽現場。

克蘭道後在電郵中說，「隊員們在車上評論說，『我們從未見過像他們這樣的警員』。他們給我的球員留下了如此積極的印象。在這個對警員有如此多負面關注的時代，我想與大家分享，你們的警官體現工作應有的價值。如果我們能做些什麼來致敬這些警官，請讓我知道。他們應該為4月21日晚上所做的改變和影響感到非常自豪。」

史考特說，這些郵件並不普通，也謝謝警員們日復一日的工作，「我喜歡和公眾分享這些郵件，這凸顯了我們最好的特質，我為我們的警員感到自豪，並為擔任警長感到幸運。」

棒球教練克蘭道特地寫信給舊金山警長史考特，讚揚警局快速行動「體現了警員工作應有的...
棒球教練克蘭道特地寫信給舊金山警長史考特，讚揚警局快速行動「體現了警員工作應有的價值。」（記者劉先進／攝影）

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