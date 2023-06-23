夏遊灣區5大湖 美景盡收眼底

Mountain Lake 是舊金山Presidio區中獨一無二的明珠湖景。（翻攝自官網）

舊金山灣區 的地貌風景以靜水灣著稱，外出遊玩大家首先想到的也是海灣或是港口，但在灣區內幾大靜水湖的湖景也是美麗至極，尤其進入夏季，遊湖不僅清涼且心曠神怡，相當值得遊玩和了解。

默塞德湖 （Lake Merced）

其中最受華人 熟悉了解的就是位於舊金山州立大學附近的默塞德湖（Lake Merced）。此湖在市區內的核心位置和面積之大，受到了當地居民的喜愛。很多年輕人在周末會沿湖騎車、野餐郊遊、且湖邊還有多個供大家燒烤的攤位，所以這裡自然成為了民眾周末外出休閒的好去處。

每到華人最大的節日之一端午節之際，這裡還會舉辦隆重的賽龍舟比賽。不只是參觀遊玩，此湖還承載了多元文化的表現和傳承。夕陽夕下邊在湖邊散步，邊欣賞日落的風景，也是對繁忙都市生活的一種調劑。

默塞德湖緊鄰著名的Stonestown Mall和舊金山最大最古老的高爾夫球場，獨特的地理位置，不只是觀光也成為金山灣區使用率最高的湖。

中心湖（Central Lake）

位於舊金山灣區中半島佛斯特城（Foster City）的中心湖，是這個城市的地標性區域，此湖除了承載著點綴市容市貌與調節城市氣候的功能之外，還為市民提供了娛樂玩賞的功能。

下班後或是周末可以與三五好友和家人一起，到湖邊散步或是划船到湖中，觀賞日出日落。佛斯特城本來就是沿著海灣而建，本身並不缺少水域的點綴，但是中心湖所在市區的中心位置，決定了它成為了，為整個城市服務和提供觀賞功能的中心公園，沿湖而建的乘涼亭，湖周圍的健身娛樂設施，以及鋪排整齊的湖濱道，為灣區民眾的到訪遊玩提供了便利的條件。

斯托湖（Stow Lake）

斯托湖是位於舊金山金門公園內的一個內陸湖，自1893 年以來一直為家庭提供有趣的戶外體驗，供市民享受與大自然互動的樂趣。在這裡可以租一艘船，與家人好友在船上遊玩放鬆身心，盡情享受歡樂的時光。此湖的最大亮點是可以享受湖邊散步的悠閒美好，享受湖周圍的綠色植物。斯托湖上還有一座拱橋， 遊客稱斯托橋就像從童話故事裡走出來的浪漫與童真。想必一家人在此遊玩，肯定會給小朋友一個快樂的童年。

山湖（Mountain Lake）

Mountain Lake是舊金山Presidio區中獨一無二的明珠湖景，是舊金山僅存的天然湖泊之一，也是整個8萬英畝的金門國家遊樂區中唯一的天然湖泊。這是一個供遊客和市民享受大自然的寧靜綠洲，並了解大自然歷史的地方。因此胡泊的面積之大，有多種鳥類與水棲動物聚居，因此也是市民與小學生和小朋友們了解大自然和動植物的大課堂。很多學校的觀摩小組或是家長，會帶著孩子來此觀察鳥蟲魚植被的生長，或研究相關的知識。

勞埃德湖（Lloyd Lake）