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十年首次 Pixar大裁75人 「巴斯光年」導演也失業

編譯組／灣區綜合電
動畫大廠Pixar宣布裁員75人，包括巴斯光年導演。（美聯社）
動畫大廠Pixar宣布裁員75人，包括巴斯光年導演。（美聯社）

路透（Reuters）日前報導，艾姆瑞維爾（Emeryville）動畫工作室皮克斯（Pixar）罕見裁員，裁員人數達到75人，其中包括與票房慘淡的「巴斯光年」（Lightyear）有關的兩名高管，導演麥克萊恩（Angus MacLane）及製片人蘇斯曼（Galyn Susman）。麥克萊恩也是「海底總動員2：多莉去哪兒」（Finding Dory）的聯合導演。此外，皮克斯自2015年以來負責全球宣傳的副總裁阿古爾內克（Michael Agulnek）也被解雇了。

雖然與迪士尼公司（Walt Disney）擁有的約1200名員工的工作室相比，裁員人數相對較少，但這是皮克斯十年來首次大幅裁員。據路透報導，皮克斯曾在2013年將「恐龍當家」（The Good Dinosaur）推遲到2015年上映，並解雇了導演彼得森（Bob Peterson），裁減了30人。

麥克萊恩和蘇斯曼均是皮克斯的長期雇員。直到出品他的個人導演處女作「巴斯光年」，麥克萊恩在那做了26年的動畫師。蘇斯曼至少從1995年開始在工作室工作，據說當時另一名皮克斯員工不小心刪除了票房大賣的「玩具總動員2」（Toy Story 2）的文件。是蘇斯曼挽救了這一切，因為她在休產假居家工作時有一份該片的備份。此一事件在皮克斯的歴史上非常有名，以至於該工作室還製作一支相關短片。

「巴斯光年」的全球總票房為2億2600萬美元，而預算為2億美元，在開幕周末成為皮克斯現有角色中票房最低的電影，皮克斯為此做了「大量的反省」。這是自疫情開始以來第一部只在影院開演的皮克斯電影，但觀眾已經習慣於在家裡通過Disney+觀看皮克斯電影。

這部電影在14個中東和亞洲國家被禁止，因為其中有兩個女性角色之間的短暫親吻。據報導，這個吻起先被剪掉，但在工作人員發布公開信，批評迪士尼對佛州「不要說同性戀」法律的回應後，又被恢復了，該法律禁止在某些年級的課堂上討論性取向或性別認同問題。

在整個宣傳期，「巴斯光年」及其對女同性戀關係的描述，由右翼運動激起的對LGBTQ人群的敵視，使保守主義受到廣泛衝擊。

迪士尼首席執行長艾格（Bob Iger）曾在3月份時向員工宣布，公司將裁減約7000個工作崗位，全球員工人數減少3%。艾格取代了2022年11月被解雇的首席執行長查普克（Bob Chapek）。

迪士尼在2006年收購了皮克斯，此前該動畫工作室創造了包括 「玩具總動員」和 「超人特攻隊」（The Incredibles）在內的熱門作品。

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