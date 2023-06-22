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聖他克拉拉縣 芬太尼致死人數5月翻倍 今年已41死

記者葛歆睿／聖他克拉拉報導
聖縣行為健康服務部、針對14至29歲的年輕人發起了一項名為「FentFacts: Anyone Can Die」的活動，以增進民眾對芬太尼的了解。（聖他克拉拉縣行為健康服務部提供）
聖縣行為健康服務部、針對14至29歲的年輕人發起了一項名為「FentFacts: Anyone Can Die」的活動，以增進民眾對芬太尼的了解。（聖他克拉拉縣行為健康服務部提供）

截止今年5月底，聖他克拉拉縣有41人死於芬太尼使用過量。4月底死亡人數還是17人，僅在一個月內就增加一倍多。

芬太尼是一種強大的類鴉片藥物，如海洛因或嗎啡，但芬太尼的作用比海洛因強50倍，比嗎啡強100倍。 因此，只需幾粒芬太尼就可能過量致死。自2020年以來，聖縣已有159名30歲以下的人死於芬太尼。在全國範圍內，五分之四的Z世代（網路流行語，指1995年至2009年出生年輕人）藥物死亡都與它有關。

本月早些時候，聖縣行為健康服務部（Behavioral Health Services Department，BHSD）針對14至29歲的年輕人發起了一項名為「FentFacts: Anyone Can Die」活動，以增進民眾對芬太尼的了解，並教育民眾有關芬太尼給社區帶來的致命影響、實驗性藥物使用的風險以及如何識別可能的假藥。

服用不是給您開的處方藥、不是從正規藥房買的藥，十分危險。2022年，聯邦緝毒局（Drug Enforcement Administration，DEA）實驗室發現，十分之六的假處方藥含有可能致命劑量的芬太尼。

聖縣醫學檢驗官兼驗屍官喬登（Michelle Jorden）表示，聖縣大多數芬太尼死亡涉及與其他藥物的混合。

與其他阿片類藥物一樣，芬太尼極易上癮。 因此，毒販通常將芬太尼混入其他藥物中，如可卡因、搖頭丸、冰毒、海洛因和止痛藥等。芬太尼可以是粉末、液體和藥丸。毒販銷售藥丸的情況很常見，尤其是在Snapchat和Instagram上。摻了芬太尼的藥丸外觀上沒有區別，但卻含有致命成分。這一趨勢導致年輕人意外過量而死亡。

芬太尼過量的症狀包括：瞳孔縮小、入睡或失去意識、呼吸緩慢虛弱，發出窒息或咯咯的聲音、身體變軟、身體濕冷、皮膚變色（尤其是嘴唇和指甲）。

納洛酮可以迅速逆轉類鴉片藥物過量或中毒。為降低類鴉片藥物過量服用的風險，聖縣BHSD提供免費的納洛酮套件和使用培訓。還為社區中的任何人士提供芬太尼試紙。要獲得納洛酮套件，請在周一至周五致電或訪問以下任何一家診所。

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