金城銀行進軍北加州 灣區3家分行開幕

金城銀行慶祝舊金山灣區佛利蒙市、庫比蒂諾市和密爾布瑞市三家分行開幕。（記者葛歆睿／攝影）

金城銀行（Golden Bank）慶祝舊金山灣區 佛利蒙市、庫比蒂諾市和密爾布瑞市三家分行開幕，6月21日在佛利蒙分行舉行開幕典禮暨感恩餐會。

金城銀行董事長吳光宜表示，近幾年來金城銀行業績蒸蒸日上，各項業務均創新高，為未來的發展奠定更堅實的基業。（記者葛歆睿／攝影）

當日金城銀行董事長吳光宜、執行長林懿明、加州 財務長馬世雲（Fiona Ma）、駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪、經濟組組長陳愛蘭、華僑文教服務中心主任莊雅淑、佛利蒙市長高加敘（Lily Mei）、副市長黃潔宜（Teresa Keng）、市議員邵陽，庫比蒂諾市長魏虹（Hung Wei）、密爾布瑞市議員馮嘉輝（Anders Fung）、佛利蒙市府外勤主任金柏林（Kathy Kimberlin）、舊金山灣區台商會會長張家豪、顧問謝鎮寬，以及北加州台灣工商會代表、金城銀行董事等來賓，共同為灣區三家分行剪綵。

吳光宜致詞首先感謝所有客戶對於金城銀行的一貫支持。他表示，金城銀行自1985年在德州休士頓創立，經歷過去30多年的耕耘與發展，努力為僑社提供專業和便利的金融服務。近幾年來金城銀行業績蒸蒸日上，各項業務均創新高，為未來的發展奠定更堅實的基業。

吳光宜還向本報透露，金城銀行原本叫德州第一銀行，2006年為了向外拓展才改名為金城銀行，而加州一直都在他的計畫之中。儘管新冠肺炎疫情以來，許多大公司都「逃離加州」，但在吳光宜看來，「加州一定要來」，因為它不僅是全球第四大經濟體，還擁有最多的亞裔人口。

此外，中小型區域銀行風險尚未完全解除，金融市場仍然暗流湧動。但吳光宜認為，金城銀行目前業務良好，應該趁勢發展，並稱「生意就是要挑戰、競爭」。

林懿明在致詞中提到，金城銀行近幾年來業務持續成長，總資產额已經超過15億元。面對現在經濟環境的快速變化，將持續投資新科技和設備，以便提供更安全自便利的金融產品。

金城銀行連續多年被寶華金融（Bauer Financial）評為「五星級銀行」。金城銀行在德州有五家分行，在加州大洛杉磯地區設有阿罕布拉（Alhambra）、羅蘭崗（Rowland Heights）和塔斯丁（Tustin）三家分行，並設有爾灣（Irvine）貸款辦公室。近期在舊金山灣區設立三家分行，將進一步增進金城銀行與加州亞裔社區緊密的聯繫。