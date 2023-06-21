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金山芬太尼危機 市議員提案促請聯邦援助支持

記者李怡／舊金山報導
市議員麥德誠提出議案，促請聯邦支持舊金山應對芬太尼危機。（記者李怡／攝影）
市議員麥德誠提出議案，促請聯邦支持舊金山應對芬太尼危機。（記者李怡／攝影）

舊金山第六區市議員麥德誠（Matt Dorsey）20日提出一項議案，希望市議會促請聯邦司法部長加蘭德（Merrick Garland）協助舊金山應對芬太尼犯罪危機。

麥德誠表示，可悲的是，舊金山已成為街頭毒品交易和使用的「目的地城市」，特別需要州和聯邦執法合作夥伴的大力支持，才能緩解這一狀況。

麥德誠引用數據顯示，舊金山市2023年前4個月有268人因吸毒過量致死，其中近80%與芬太尼有關。非裔占死亡人數的三分之一，儘管非裔人口僅占舊金山總人口的5%，令人痛心。

前國會眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)於4月底曾致函加蘭德，要求將舊金山加入聯邦緝毒加速行動（Operation Overdrive）計畫。此項行動是聯邦著重打擊毒品犯罪、摧毀集中販毒網絡計畫，於2022年2月在23個州的34個城市啟動，該掃毒計畫目前已逮捕指控了53人和繳獲50支違法槍枝。

麥德誠表示，舊金山治理毒品危機需要國家的援助支持。販毒集團販運芬太尼，導致舊金山面臨前所未有的毒品過量死亡和相關危害，迫切需要聯邦政府的幫助。

為緊急應對芬太尼危機，舊金山市執法機構已加強對毒品交易和吸毒人員的執法力度。自5月30日以來，已有58位吸毒者在田德隆和南市場街區被逮捕。

舊金山縣警的特別緝毒小組將於下周在舊金山展開緝毒工作。縣警局長宮本表示，根據新的部署，警員將逮捕販毒者，以根除露天毒品交易市場。同時，不排除會逮捕街道上的癮君子，讓他們接受治療服務。

他指出，儘管不提倡對吸毒受害者實施更嚴厲懲罰或監禁，但解決芬太尼危機需要使用正面的強硬的方法，來打破癮君子自我毀滅的循環。「雖然逮捕和關押癮君子是不受歡迎的立場，但它可能是解決目前危機的關鍵途徑，需要成為多管齊下方法的一部分。」

縣警特別緝毒小組由130名縣警員代表組成，每八人一組，加班加點，從6月底開始，為期六個月。為保護警員安全，舊金山縣警局未透露具體何時何地展開緝毒工作。

舊金山縣警局長宮本宣布，將部署應急小組，逮捕毒品罪犯，並強制吸毒者接受治療。（記...
舊金山縣警局長宮本宣布，將部署應急小組，逮捕毒品罪犯，並強制吸毒者接受治療。（記者李怡／攝影）

舊金山 毒品 非裔

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