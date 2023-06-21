屋崙2警察委員被指違規 社區人士抗議促辭職

多位屋崙市警察委員和社區人士在市政大樓前的小川廣場集會，譴責現委員會主席米勒和委員福特違規行為，呼籲二人盡快辭職。（記者張曼琳／攝影）

多位屋崙 市警察 委員和社區人士20日在市政大樓前的小川廣場集會，譴責警委會主席米勒（Tyfahra Milele）和委員福特（Brenda Harbkn Forte）違規行為，呼籲二人盡快辭職，為成功找尋下一任警察局長排除障礙。

當天上午，艾姆瑞維爾市（Emeryville）副市長韋爾奇（Courtney Welch）、前任警察委員多拉多（Jose Dorado）、現任委員彼得森（Marsha Peterson）和傑克遜（Regina Jackson）以及警察問責聯盟（Coalition for police accountability)主席倫納德（Cathy Leonard）一同參加集會，呼籲警察委員會主席米勒和委員福特辭職，並向市長盛桃（Sheng Thao）和市議會成員發出公開信，要求罷免 二人職務。

信中寫道：「現任主席米勒多次違反或無視委員會的法律和規則，並疏遠了那些最真誠倡導有效監督警察的人士。我們向市議會成員詳細說明了這些違規行為，並要求米勒立即從委員會辭職。」公開信還指出，委員福特為了維護主席米勒誹謗市議員詹金斯（Kevin Jenkins），其品行不端，不再適合繼續擔任委員。

根據KTVU電視台報導，市長盛桃曾批評屋崙警察委員會無法就選擇獵頭公司尋找下任警察局長達成一致。該市的七名委員準備在22日的例行會議上投票，決定是否聘請拜爾斯集團（The Byers Group of Marina Del Rey）負責尋找下任警察局長。該集團則表示，一旦被聘用，他們也至少需要五個月的時間來完成對新局長人選的的搜索。

屋崙前警察局長阿姆斯特朗，因為被聯邦調查發現存在職務過失，遭市長盛桃解雇。兩周前盛桃表示，對警察委員會遲遲未能選擇獵頭公司找尋局長人選，而感到沮喪。也有社區人士認為，委員會功能失調為一個關鍵原因。

當天集會中，現任警察委員傑克遜表示，福特對市議員詹金斯提出公共道德投訴，指控詹金斯威脅她，並濫用職權就委員會的功能失調向她提出質疑。

艾姆瑞維爾市副市長韋爾奇在場發言。（記者張曼琳／攝影）

傑克遜說，此舉為福特針對詹金斯的誹謗，還表示福特還一直對其本人、詹金斯和警察問責聯盟主席倫納德進行人身攻擊。

市長盛桃有權免去福特的職務，因為福特由前市長薛麗比（Libby Schaaf）任命，任期已滿。警委會主席米勒則是由社區遴選委員會任命，市議會或警察委員會需要六票同意才能罷免米勒。