NBA／新總經理：以柯瑞為核心 勇士團隊水準高 能再奪冠

勇士新任總經理小鄧利維說，以柯瑞為核心的團隊，仍處於令人難以置信的高水準狀態，有機會再次敲開總冠軍的大門。（記者劉先進／翻攝）

勇士 新任總經理小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）表示，以柯瑞 為核心的團隊處於令人難以置信的高水準狀態，仍有機會再次敲開總冠軍的大門。

前最佳防守球員格林，將拒絕合同最後一年的球員選項，以非限制球員身分試水自由市場。勇士預計將與格林簽下一份新的數年合約，留下這位防守核心。小鄧利維已經表示，大家非常希望格林回歸。球隊東主拉柯布（Joe Lacob）也說，格林是一名有爭議的球員，但如果沒有他的參與，勇士不會奪冠。他的回歸，對勇士未來幾年的成功舉足輕重。

小鄧利維說，從工作而言，接下來的一周很重要，選秀即將開始。「我們的陣容處於一個良好的位置，我們沒有太多的決定要做，選秀當然是我們覺得可以改進的三個領域之一。」

他說，上個賽季，從各方面來看，勇士比較成功。「但對球隊來說，在贏得2022年冠軍後進入西區前八名（殺進季後賽 ），我們想做得更好。球隊今年夏天的目標將是改善輪換陣容。我們已經有一個關鍵的球員（指格林），很想將他帶回來。在那之後，團隊的主要目標將是改善輪換，勇士有機會再次爭奪冠軍。我對此很有信心。」

小鄧利維說，2022賽季，勇士是聯盟中最好的球隊，斬獲總冠軍。上賽季，對勇士來說是內部的挫折，球隊還差兩場獲勝，就能進入西區決賽。「以柯瑞為核心的團隊，處於一個令人難以置信的高水準。因此，我們有機會敲開總冠軍的大門登頂。輪換陣容上的其他球員，在接下來的比賽中可能需要更好地一起打球和產生化學反應，這是我們在這個休賽期要解決的問題。」

他表示，最重要的是柯瑞這些人仍然在打高水準的比賽。保守地說，柯瑞是聯盟中的前五名球員之一，格林剛剛度過了令人難以置信的一年，水準是聯盟中首屈一指的防守者。格林從他的跟腱傷勢和膝傷中恢復得很好。這些人在年歲越大時，打得越好。只要他們想留隊，就有可能留。