岡州旅厝、華僑原籍安葬講座 24日登場

中華總會館19日舉行記者會表示，將於24日上午在勝利堂舉辦講座「從岡州旅厝、華僑原籍安葬，談會館服務華人爭取權益的重要歷史角色」。（受訪者供圖）

中華總會館19日舉行記者會表示，將於24日上午在華埠勝利堂舉辦講座「從岡州旅厝、華僑原籍安葬，談會館服務華人 爭取權益的重要歷史角色」，希望解讀塵封的歷史資料，增加華人對歷史的自豪感和逆境中的民族自信心。

中華總會館、歷史文物委員會、舊金山 江門文化基金會主辦此次講座。時間為24日上午10時30分。地點為勝利堂，829 Stockton街。主講來賓分別為，吳瑞卿（Dr.Sonia Ng）和李萱頤（Mr. David Lei）。

中華總會館總董李燦桐，肇慶會館主席張耀廷，岡州會館主席黃國康，通事劉榮浩，舊金山江門文化基金會會長陳永興，華埠歷史文化協會會長羅玉棠，中華總會館歷史文物委員會主任李殿邦、副主任郭瑞玲，成員胡健邦、曾卓然、文可奇等出席記者會。

吳瑞卿為資深歷史學者、香港歷史博物館 美國華僑史客座研究員及策展人，多年來致力協助加州多家博物館如軒佛市唐人巷、曹朵鎮朝記博物館及舊金山致公堂等整理及保存文獻文物。

岡州旅厝被列為舊金山指定古跡，是美國現存最古老的華人墓圓遺跡。吳瑞卿將從岡州旅厝說起，配以正軌的歷史文獻，講述中華總會館慧助鄉梓殮葬及撿運骨殖運回家鄉安葬的歷史。其講座重點有，為何岡州旅厝，一個華人墓園，會在風景優美的林肯公園高爾夫球場內？墓園地底還有骨殖嗎？「落葉歸根—淘金時期至1950年代初，會館如何主持與協助華僑撿運骨柩還鄉」，以及香港東華醫院義莊擔負全球華僑骨柩經香港轉運回鄉原籍歸葬的使命。

李萱頤是美國華僑史學者及著名的華人社區致力支持者，他將講述會館在華僑史上的重要角色和貢獻，包括華人及中華總會館在歷史上如何透過法院案件抵抗歧視、爭取民權和移民權益的重要貢獻；也將列舉美國華僑史上幾件標誌性的案例：比如，1885年的泰普訴赫爾利案 (Tape v. Hurley)，是加州最高法院里程碑式的案件。法院裁定，基於華裔美國學生的血統而將他們排除在公立學校之外的做法為非法。還有1898年的黃金德案，是聯邦最高法院判決所有美國境內出生者均為美國公民的里程碑式案例。

記者會主持李殿邦說，很多歷史資料沒人知道，希望透過講座，增強華人對歷史、安葬習俗和兩岸三地的關係瞭解，理解會館在民權鬥爭方面扮演的歷史角色。在100多年前，華人就奮起抗爭，透過種種案件，在出生權、公平就業等方面，保護自身權利，受益良多。如今仇恨亞裔風潮此起彼伏，華裔被歧視的情況時有發生，希望借此講座，增加華人面對逆境中的民族自信心。