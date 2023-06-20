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金山衛生官員憂猴痘疫情再爆發 籲接種第2針疫苗

編譯組／舊金山19日電
舊金山衛生官員憂猴痘疫情可能再次爆發。（取自推特）
舊金山衛生官員憂猴痘疫情可能再次爆發。（取自推特）

猴痘mpox激增近一年後，舊金山的公共衛生專家擔心，該市可能出現另一波病例。猴痘雖很少致命，但會引起發燒和痛苦的皮膚損傷，在某些情況下會留下永久的疤痕。但是市衛生部門說已經做好了準備，一旦爆發，他們將會更好地處理疫情。

在加州公共衛生部研究的61個地區中，舊金山每10萬名居民中有近95個猴痘病例，累計病例率為最高。長堤市居第二，每10萬人中有28個病例。但舊金山90%以上的病例是在去年5月至8月期間記錄的；到10月，該市平均每天只有不到一個新病例，而且感染的風險一直很低。2023年，該市只報告了四個病例。

舊金山公共衛生局愛滋病毒及性病預防主任科恩（Stephanie Cohen）說，儘管這種病毒在很大程度上已經淡出了公眾的視線，但它還遠遠沒有消失。最近在芝加哥爆發的疫情促使該市衛生部門在上個月發出警報，鼓勵居民接種疫苗並避免與患有這種疾病的人密切接觸。

加州公共衛生部門上個月在給醫療機構的一封信中寫道：「要防止加州猴痘病例的重新出現，疫苗接種與其他預防措施相結合，仍然是最有效方法。」

不過，僅靠疫苗並不能提供完全的保護。據芝加哥公共衛生部門稱，在芝加哥爆發的首批13個報告病例中，有九個是完全接種過疫苗的人。

猴痘主要通過密切、長期的身體接觸傳播，包括性行為和分享床單和衣服等物品。過去一年的病例主要是在與其他男性發生性關繫的男性中發生的，極易令人聯想到愛滋病而產生恥辱感。

「我們的目標是進行基於社區的努力，為那些可能有文化偏見的人減少障礙」，舊金山愛滋基金會（San Francisco AIDS Foundation）首席執行官特米爾（Tyler TerMeer）說。該基金會與其他社區團體合作分發疫苗。

今年，疫苗短缺已成為過去。舊金山衛生部門在九個地點提供疫苗，聯邦疾病防治中心CDC的疫苗定位器跟蹤全國各地提供疫苗的地點。

但個人層面的預防措施將最終產生最大的影響，特米爾說：「我們真切希望人們能夠像往常一樣積極主動地做好預防工作，並考慮在夏季假日之前來接種第二針。」

疫苗 舊金山 猴痘

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