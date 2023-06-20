聖荷西疫後工作增加 但居民減少

聖荷西市中心疫後工作增加，但居民減少。（Getty Images）

儘管聖荷西 市中心的就業市場在經過冠狀病毒大流行期間的低迷後，現已保持穩定，但居住在該市市中心的人數已經減少，該地區的辦公室空置率正在接近歴史最高水平。

聖荷西市經濟發展和文化事務辦公室（Economic Development and Cultural Affairs Office）的一份新報告指出，與疫情 爆發之前的2019年中期相比，目前聖荷西市中心的工作崗位暴跌了21.6%，然而該市核心區正在逐步克服疫情引起的弊病，與去年相比，還是攀升了大約5.3%。

但報告指出，聖荷西市中心也正經歴著居民的凈外流。市政工作人員報告說，在2021年有2萬4000人居住在聖荷西市中心，2022年下降到2萬3000人，截至2023年中期滑落到略低於2萬1400人。

缺少雜貨店、家居用品零售商和其他種類的商店，這一切意味著如果居民想在市中心購物，聖荷西市就無法提供他們所需要的一切。為了購買某些商品和服務，聖荷西市中心的居民還是不得不驅車前去別處。

市中心辦公室的高空置率也令人擔憂。根據報告中引用的由商業地產公司Cushman & Wakefield編制的估計，在2023年第一季度，聖荷西市中心的辦公空間空置率達到了令人瞠目結舌的23.6%，遠遠高於2022年第一季度的19.4%的水平，並接近2010年第一季度的25.1%歴史最高空置率。

儘管形勢嚴峻，前景不明，但報告發現，聖荷西市中心繼續吸引寫字樓租戶，並已在達成新租約和續租的交易。

該報告還強調了聖荷西州立大學的經濟重要性，該大學被認為是市中心經濟的一個支柱。2019年期間，該大學在加州產生的41億元的經濟活動中，有7億7600萬元是在聖荷西花費。該市機構表示，聖荷西州立大學教育了3萬6000名學生，雇用了4000名教職員工。

聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）說，市議會最近批准的聖荷西預算 ，可以在很大程度上幫助支持創造一個更安全和更有活力的聖荷西市中心。