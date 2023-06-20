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洪舜炯醫師：一半癌症 現代知識可預防

記者葛歆睿／南灣報導
洪舜炯指出，現今的癌症中，有一半以上被認為是可以透過已有的知識來預防。（記者葛歆睿／攝影）
洪舜炯指出，現今的癌症中，有一半以上被認為是可以透過已有的知識來預防。（記者葛歆睿／攝影）

金山灣區媽媽教室日前舉行「醫健講座」，邀請新希望華人癌症關懷基金會理事、腫瘤科醫師洪舜炯，教導大家如何在生活中積極避免致癌來源，減低癌症進展，並為民眾剖析如何透過飲食、運動、生活習慣來防癌。

根據2019年全球疾病負擔研究（Global Burden of Disease Study），2010至2019年，全球十大致癌風險因素依次為：吸菸、飲酒、高身體質量指數（Body Mass Index，BMI）、不安全性行為、糖尿病、環境顆粒物污染、在職業中接觸石棉、低全麥飲食、低奶飲食、吸二手菸。

洪舜炯指出，現今的癌症中，有一半以上被認為是可以透過已有的知識來預防，尤其是日常飲食習慣、營養攝取問題、缺乏運動、肥胖等原因，都被認為是癌症發病率上升的重要因素。

在飲食方面，應盡可能少食加工食品，例如漢堡、披薩、泡麵、蛋糕、餅乾、糖果等。洪舜炯總結它們的共同特點就是「好吃、便宜、方便、含有多種成分」。他指出，酸奶、牛奶、水果本是很健康的，但如果加工成水果飲料、果味酸奶、牛奶飲料等，就不再是健康食品。烹飪方法也起到關鍵作用，生吃、白水煮、平底鍋煎和烘烤被認為是健康的，油炸和燉則不健康。

洪舜炯提到，有人為了減肥不吃澱粉類食品，其實並不可取，因為澱粉的攝入非常重要。他建議每日飲食中澱粉要占40%至60%。但為了減少糖的攝入，應該以糙米代替白米、以黑麵包代替白麵包。

洪舜炯指出，喝茶比喝咖啡更健康。每天喝四、五杯綠茶，可以改善益生菌，保護腸道健康。而每天喝兩杯以上咖啡，患心臟病的機率是兩倍。此外代糖也會增加患癌風險，魚油、堅果都建議多吃。

在控制體重方面，通常透過計算身體質量指數判斷是否超重或肥胖。其計算公式為：體重/身高的2次方。BMI正常值為25以下，25-29.9被視為超重，30以上被視為肥胖。不過洪舜炯指出，以亞洲人的標準，BMI應當保持在23以下。

在運動方面，洪舜炯建議，每周進行150至300分鐘中度運動，如快走；70至150分鐘強烈運動，如慢跑；兩次肌肉訓練，時間不用太久。長者還要做增進平衡的運動，例如跳舞、瑜珈、太極拳。洪舜炯還指出，有研究表明在戶外運動、和別人一起運動，都能達到更好的效果。

洪舜炯還提醒，久坐同樣危害健康，建議在條件允許的情況下應該每坐30分鐘走5分鐘。在睡眠方面，需要每天保持六至八個小時的睡眠。無論睡太多還是睡太少都不好，七個小時最為健康。

洪舜炯曾任凱瑟(Kaiser Permanent)(Kaiser Permanent)醫療中心腫瘤血液科醫師20多年，擁有豐富腫瘤科臨床經驗，退休後曾在Rotacare Clinic擔任義務醫師，時常關懷癌症患者。他也是現任新希望華人癌症關懷基金會理事，致力於推動華人社區癌友服務與正確防癌抗癌觀念。疫情期間曾做個多場線上疫情健康講座，關懷社區。

癌症 肥胖 腫瘤

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