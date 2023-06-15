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30年前性侵兒童 57歲聖荷西男落網

記者葛歆睿／聖荷西報導
1997年時的馬丁內斯（左）與2023年時的馬丁內斯（右）。（桑尼維爾公共安全局提供）
1997年時的馬丁內斯（左）與2023年時的馬丁內斯（右）。（桑尼維爾公共安全局提供）

一名聖荷西男子因涉嫌在近30年前在桑尼維爾對一名7歲的受害者進行性侵犯而被捕，當局還確認了其他受害者的身分。

桑尼維爾公共安全局（Department of Public Safty，DPS）表示，現年59歲馬丁內斯（Richard Martinez）因涉嫌與1996年在該市Cherry Orchard社區發生的兒童性侵犯案有關，於本周一被捕。

警探已經全面調查了案件中的所有潛在線索和痕跡證據，但直到去年開始與聖他克拉拉縣地檢處的懸案部門合作後，才能夠確定嫌疑人。

桑尼維爾公共安全局在聲明中表示，透過使用法醫遺傳系譜學和廣泛的後續調查，將馬丁內斯確定為性侵犯的嫌疑人。

在調查過程中，DPS得到了聖荷西警察局的支持，以及加州司法廳和聯邦司法部的幫助。

DPS透露，馬丁內斯被捕後，又確認了另外兩名受害者，在未成年時也遭到過馬丁內斯的性侵犯。警探仍在調查是否還有其他受害者。

任何民眾如了解有關這些案件的更多信息，請聯繫桑尼維爾DPS警探Matthew Hutchison，電話：(408)730-7100。

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