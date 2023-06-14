舊金山將再購買新公寓 安置年輕無家者

舊金山計畫將再購買一棟建築，幫助年輕人擺脫無家可歸處境。（記者李怡／攝影）

舊金山 市長辦公室與無家者支持性住房局(HSH)13日聯合宣布，計畫將再購買一棟建築，以此為年輕人打造新的永久支持性住房。這一新的住房將是過去一年半內新增的第四棟公寓，專門用於支持年輕人擺脫無家可歸處境。

新公寓樓宇稱為「42 Otis」，可提供24套住房，公寓內提供24小時服務台、專業的物業管理，以及由已選定的非營利組織提供支持服務。

布里德表示，舊金山不僅為無家可歸的年輕人提供住所，還為他們提供所需的其他資源，讓他們感受到支持。感謝無家者住房局、當地的資助者和舊金山各部門的共同努力。

舊金山在過去一年半的時間裡，已購買了包括Casa Esperanza、Mission Inn和1174 Folsom三棟住宅，用於解決青年無家者住房。42 Otis是新增的第四棟住房，項目資金來源於舊金山本地和州長紐森創建的「家居鑰匙」無家者住房資助計畫。舊金山市還開展了為青年增加專門的租金 補貼、建造400餘個避難安置床位等工作。

「家居鑰匙」計畫由加州 住房和社區發展廳管理，為州、地區和各地公共機構提供資源，以開發不同方式的住房，旨在維持和擴大為無家可歸或面臨無家可歸風險人士而設的住房。

根據布里德無家可歸者復甦計畫，政府設定的目標是在兩年內購買或租用1500個新的永久支援住房。市內已增加了2918個永久支援住房單位，比目標高出95%。這些單位包括政府直接購買的房產、專門為租戶而設的租金券，以及市府支援購買的其他房產。

2019年至2022年間，舊金山的無家者減少了15%，整體無家可歸者減少了3.5%。此次樓宇的購買也是舊金山海灣之家戰略計畫的一部分，此計畫預計在未來五年內將舊金山的無家者減少一半。