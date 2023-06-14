華埠舞獅隊「Lion DanceMe」將出征馬來西亞 籲僑界支持

知名華埠青年舞獅隊伍「Lion DanceMe」將在今年8月4日至6日，遠赴馬來西亞參加第14屆世界獅王爭霸戰，尋求僑界支持。（記者張曼琳╱攝影）

知名華埠 青年舞獅隊伍「Lion DanceMe」將在今年8月4日至6日，遠赴馬來西亞參加第14屆世界獅王爭霸戰。「Lion DanceMe」相關負責人13日在駐美中華總會館宣布參賽消息，並呼籲僑界支持，以助華埠青年在國際賽事中發光發熱，傳承中華傳統文化。

「Lion DanceMe」和非營利組織Primed當天宣布，將帶領一以女生為主的舞獅隊，參加在馬來西亞雲頂舉行的第14屆馬來西亞世界獅王爭霸戰。

馬來西亞世界獅王爭霸戰為享有盛譽的國際舞獅賽事，將有來自世界各地最優秀的舞獅隊伍在此同台競技，以慶祝舞獅表演的精湛技藝和深厚傳統。今年舊金山 「Lion DanceMe」將代表美國參賽，也是第一支有女舞獅者參加高桿比賽的舞獅隊伍，最年輕的成員只有15歲。

「Lion DanceMe」負責人劉世民（Norman Lau）表示，他在父親劉榮浩的啟發下，自1986年起開始參與華埠舞獅活動，十分自豪能至今仍是其中一員。他說，在30年前他曾代表舊金山去到馬來西亞參賽，「今年我們又要回去了」。劉世民表示，希望與社區建設聯繫，將傳統文化傳承給下一代。

非營利組織Primed負責人梅麗芬表示，Primed致力於保護文化遺產和推廣亞裔 文化藝術，通過支持「Lion DanceMe」參加馬來西亞世界獅王爭霸戰，確保傳統文化的活力。

亞大裔傳統基金會創辦人兼主席鄭可欣表示，舞獅藝術很有意義，也樂見年輕人參與其中，並承諾提供力所能及的支持。

美西華僑體育會為本次舞獅隊參賽捐款2000元。副會長伍柱鈞、華體會顧問黄錫海呼籲僑界和華埠居民支持，為學生參賽籌備資金。名譽領隊雷華欽捐款1000元、吴國寶捐款800元。

美國少林柔功門的李樂生師傅捐贈2000元，並在場回顧學習功夫的心得，希望學生可以通過參賽追求自自身進步，學習經驗，傳承舞獅和功夫。劉家公所瑞獅團劉鼎煌師父捐贈500元，並祝福拿到好成績。另外，三位顧問劉振民、周國桓、劉榮浩各捐贈2000元；中華總會館捐贈1000元、Be China Town捐贈1000元、遡源堂捐贈500元、伍柱鈞個人捐贈1000元、謝躍池捐贈100元、伍錫燊捐贈100元、雷春培捐贈500元、高橋美子捐贈200元。