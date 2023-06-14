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捲入3.5億元龐氏騙局 灣區馬連一銀行挨告

編譯組／綜合電

本月初提起的一項新訴訟稱，在灣區馬連（Marin）縣一個3億5000萬元的龐氏騙局揭穿前的兩年裡，Umpqua銀行諾瓦度（Novato）分行持有投資者資金的電腦系統，發出了146次欺詐或異常活動警報，但銀行員工無視這些警告，在某些情況下還幫助保護該騙局。

11名投資者在專業金融投資者（Professional Financial Investors，簡稱PFI）那裡總共損失了420萬元，他們於6月2日起訴了Umpqua銀行，聲稱該銀行協助、教唆並從該計畫中獲利。該訴訟描述了Umpqua銀行的文化，在這種文化中，員工在獲得存款的激勵下，違反規則幫助PFI，PFI是該銀行諾瓦托分行的最大客戶。

超過1200名投資者被騙。該計畫聲稱在房地產投資上產生定期回報，但實際上是用新投資者的資金來償還老投資者，並為創始人凱西（Ken Casey）和他的首席執行官瓦拉赫（Lewis Wallach）的奢華生活提供資金。

龐氏騙局在凱西於2020年5月去世後被公開。一個月內，美國證券管理委員會（U.S. Securities and Exchange Commission）展開了正式調查。瓦拉赫被起訴並承認犯有電信欺詐罪，承認將超過2600萬元的投資者資金轉入自己帳戶，並將這些錢用於資助德州的一個土地開發項目、加州一個辦公場所交易、石油和天然氣勘探以及支付他的個人信用卡。他被判處12年監禁，這位67歲的老人正在密蘇里州的一所聯邦監獄中服刑。

自騙局公開後，PFI宣布破產，一名受託人出售了其71處房產，試圖將錢還給投資者。但代表11名原告以及其他PFI受害者的律師Linda Lam說，投資者最多只能收回40%的投資。

Marian O'Dowd是該PFI帳戶的投資者之一，2019年，她賣掉自己在舊金山的房子，將64萬2000元的收益交給凱西和瓦拉赫，用於投資一棟公寓樓，並被承諾每年有6%的利息，以及該建築升值的任何收益。她現在租房，估計只能收回大約三分之一的儲蓄。「我已經60歲了，我沒有房子。」她說，「我不知剩下的錢能否買得起房子，在灣區當然是不行。」

這不是俄勒岡（Oregon）州最大的銀行Umpqua第一次牽扯進龐氏騙局。2017年，該銀行支付了1100萬元作為其協助和教唆一個類似計畫的索賠。2010年，它因另一項俄勒岡州龐氏騙局指控，向債權人支付了3000萬元。

【新聞辭彙】

「龐氏騙局」（Ponzi scheme）: 龐氏騙局是一種欺詐形式，騙子稱其豐厚的投資回報來自於某項經營的業務，或其神祕的想法，且對受害者幾乎沒有風險。實際上只是用近期投資者的資金向早期投資者支付利潤。

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