蒙特瑞海灣 罕見大量活躍虎鯨群

加州蒙特瑞灣出現大量虎鯨群。(Getty Images)

上周，來自英屬哥倫比亞省的一個虎鯨(Killer Whales)家族，來到蒙特瑞海洋地區，進行海獅狩獵活動。這次虎鯨群出現在蒙特瑞海域，讓鯨魚觀賞遊客獲得整個周日的鯨魚表演，有30-35頭虎鯨在蒙特瑞海灣聚集了9個小時，鯨魚拍打尾巴、發聲與跳躍水面等活動。

虎鯨是海洋兇猛哺乳鯨類動物，主要狩獵海洋哺乳動物，例如海豹、海獅及其他海豚鯨魚，也吃魚類、海鳥、烏賊等，是這些動物的「Killer」。人類不是虎鯨的食物，在海上不會主動「殺人」。

海洋生物學家布拉克(Nancy Black)表示，此次虎鯨的精采狩獵活動，難得一遇。她說，正在協助「蒙特瑞灣觀鯨」組織(Monterey Bay Whale Watch)進行觀鯨，這是她虎鯨研究35年來的職業生涯中，以及藉由觀鯨活動與非營利加州 虎鯨計畫合作以來，所遇虎鯨狩獵活動最好的一次。

這次虎鯨群活動，不僅數量多，還有活躍程度，代表著牠們正在舉辦大型慶祝活動與社交聚會。布拉克指出，不確定為何最近數周出現如此多不尋常的鯨群活動，她懷疑是因為虎鯨剛剛獲得「大型獵物」，或近來進食較多，因此有更多能量進行活動。目前是虎鯨活動季節尾聲，虎鯨目標放在穿越蒙特瑞灣的灰鯨寶寶(baby gray whales)。平均來說，每頭虎鯨每天可吃一隻海獅，若獵食到灰鯨，可能胃口大增。

虎鯨在水面跳躍或探出海面，互相追逐。布拉克表示，當年輕鯨魚成群結隊聚集時，這種活動情況相當常見，「就像一段時間沒見面，孩子們聚集在公園玩耍。」但此次不尋常的是，即使是大型雄性鯨魚，也探出海面活動，而非斷續潛水或進食。

美國國家海洋與大氣管理局西北漁業科學中心野生動物生物學家漢森(Brad Hanson)認為，對最近虎鯨活動的一種可能解釋，是近來虎鯨數量增加，從加州到阿拉斯加地區，約有350頭虎鯨。這可能是1972年海洋哺乳動物保護法案的結果。