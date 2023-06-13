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慶祝端午節 薩拉托加副市長趙嬿傳播中華文化

記者葛歆睿╱薩拉度加報導
薩拉托加市長菲茨西蒙斯（中）、副市長趙嬿（右一）、市議員阿夫塔（左一）、以及瓦利亞（右一）出席端午節慶祝活動。（受訪者提供）
薩拉托加市長菲茨西蒙斯（中）、副市長趙嬿（右一）、市議員阿夫塔（左一）、以及瓦利亞（右一）出席端午節慶祝活動。（受訪者提供）

亞裔美好社區促進會（Asian American for Better Community，AABC）日前在西谷社區學院（West Valley College）舉辦端午節慶祝活動，透過以端午節為主題的節目、食物與習俗，推廣端午節文化，吸引上百人參加。薩拉度加市長菲茨西蒙斯（Kookie Fitzsimmons）、副市長趙嬿、市議員阿夫塔（Belal Aftab）以及瓦利亞（Tina Walia）出席。

作為華裔，趙嬿扮演起文化傳播者的角色，向在場者介紹了端午節，以及吃粽子、划龍舟等習俗的由來。她表示，來參加活動的人，有很多不是華裔居民。他們可能只知道端午節的存在，但並不知道背後深厚的故事與文化，「正好可以藉此機會向其他族裔推廣中華文化，讓更多人了解我們。」

舞台上龍舟鼓、大鼓、樂隊、中華古典舞、扯鈴、漢服走秀等節目接連上演。期間美國加州排舞協會成員還號召現場觀眾上台。趙嬿也親自參與帶動氣氛，男女老少不分族裔一同跳舞。

趙嬿向表示，這樣的場景是社區走到一起的典範，薩拉度加市非常願意支持此類活動。

AABC主席蘇惠玲透露，今年是第二次舉辦端午節慶祝活動，她希望未來活動能繼續辦下去，傳播中華文化的同時也向其他族裔展示友好。

排舞協會成員號召現場觀眾上台，趙嬿（後排中）也參與帶動氣氛。（記者葛歆睿 / 攝...
排舞協會成員號召現場觀眾上台，趙嬿（後排中）也參與帶動氣氛。（記者葛歆睿 / 攝影）
亞裔美好社區促進會6月10日舉辦端午節慶祝活動，吸引上百人參加。（受訪者提供）
亞裔美好社區促進會6月10日舉辦端午節慶祝活動，吸引上百人參加。（受訪者提供）

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