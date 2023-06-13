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盜竊案增 薩拉度加副市長趙嬿促提升治安

記者葛歆睿╱薩拉度加報導
薩拉度加副市長趙嬿在接受本報採訪時，回應薩市住宅入室盜竊案件數量連續第二年上升，並介紹了該市在公共安全措施方面的努力。（薩拉度加市府網站）
薩拉度加副市長趙嬿在接受本報採訪時，回應薩市住宅入室盜竊案件數量連續第二年上升，並介紹了該市在公共安全措施方面的努力。（薩拉度加市府網站）

薩拉度加市華裔副市長趙嬿日前接受本報採訪，回應薩拉度加市住宅入室盜竊案件數量連續第二年上升，並介紹了薩市在公共安全措施方面的努力。

趙嬿表示，薩拉度加市對此類犯罪非常重視。她去年還是市長時，推動了一個試點項目，在主要街道的七個地點安裝車牌自動識別攝像頭，如果識別到記錄在案的被盜車輛，就會立刻通知警方，而警方通常能夠在兩至三分鐘之內採取行動，將嫌疑車輛截獲。

趙嬿指出，很多罪犯都是偷車作案，因此這種方式能夠有效地預防可能發生的犯罪，試點項目將於今年8月結束，屆時會再決定是否安裝更多而許多居民看到好處後，已經自掏腰包安裝了攝像頭，並由城市統一整合管理，以便與警方協調資源。

趙嬿對薩拉度加的治安表現出了足夠的信心。她透露，城市將幾乎三分之一的預算用於在警察上，要求警察必須保護市民安全，不管多小的犯罪都決不放任，一定會被抓，此外還有非常多的鄰里項目，活躍的鄰里守望小組（Neighborhood Watch Groups）就有68個。

趙嬿指出，住宅入室盜竊案件數量上升與疫情結束，一切活動都恢復正常有關。儘管連續兩年增長，但與疫情前的一些年份相比，還有所下降。

根據薩拉度加城市網站上的犯罪數據，在2016年至2022年的7年間，住宅入室盜竊案件數量最多的是2016年，達到130起。2020年最少為49起，其次是2021年的56起。2022年記錄了75起，低於疫情爆發前2019年的78起，但高於2017的69起與2018年的72起。

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