我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

銷售額、客流量下滑… Westfield放棄金山最大商場

2800億新冠紓困金遭詐領 詐騙案多達數千件

屋崙擬投880萬為遊民造住房 市議會14日審議預算修正案

記者劉先進／屋崙報導
屋崙市議長勵琪等12日發布2023到2025年財政年度預算提案的修正案。（記者劉先進／攝影）
屋崙市議長勵琪等12日發布2023到2025年財政年度預算提案的修正案。（記者劉先進／攝影）

經過數周的聽證會和社區會議的反饋後，屋崙市議長勵琪（Nikki Fortunato Bas）、市議員卡普蘭（Rebecca Kaplan）、法夫（Carroll Fife）和詹金斯（Kevin Jenkins），12日發布2023到2025年財政年度預算提案的修正案。其中提及，設立快速反應遊民住房收購基金，投入880萬，為遊民更迅速地創造住房。

14日下午4時的市議會上，將審議預算修正案。

修正案內容包括：加強消防安全，指定獲得聯邦應急管理署的撥款，恢復消防局的服務，保持24號消防站的24輛消防車運營，確保消防局能夠繼續有效和公平地應對全市的火災和緊急醫療事件。支持公共安全，增加資金用於一周七天、每天24小時的危機回應、商業走廊的社區大使、兩名民警調查員，並投入資源讓社區移動援助響應者計畫（簡稱MACRO）更快地填補空缺職位。

預算修正案還希望努力減少暴力，投資210萬用於預防暴力計畫，包括60萬用於打擊性販運。為無家可歸的居民提供住房，設立快速反應遊民住房收購基金，投入880萬，為遊民更迅速地創造住房。還計畫支持經濟發展，每年增加30萬的文化事務補助金，增加啟動市府小川廣場的資金，通過繼續實施門面改善計畫和為多語言商業援助配備人員，來提供商業支持。增加對公園維護和交通安全改善的資金，促進清潔和健康的鄰里關係。

此前，市長盛桃表示，希望填補3.6億屋崙歷史上最大的赤字，並對關鍵社區優先事項進行亟需的投資。勵琪說，面對屋崙歷史上最嚴重的赤字，屋崙要同心協力，專注於解決面臨的挑戰。「由於收入和支出的調整，我們現在能夠在市長深思熟慮和創造性的預算提案的基礎上，為居民依賴的重要服務提供更多的支持，包括消防服務、公共安全、暴力預防、住房和經濟發展。」

卡普蘭說，過去的一個月中，收到了來自屋崙居民的大量反饋，修正案將使屋崙能夠更好地解決社區的優先事項，通過加強用於預防暴力、無家可歸以及經濟和文化發展的資源，可以支持繁榮和健康的社區。

法夫說，儘管今年是艱難的預算年，但她對盛桃的領導力，以及在她的管理下的進展，感到興奮和鼓舞。「我們正同舟共濟，縮小差距，同時保留關鍵服務並投資於我們的未來。這些修正案將使我們能夠在市長提案所奠定的堅實基礎上，能夠為屋崙做得更多。」

屋崙預算提案修正案，將設立快速反應遊民住房收購基金，投入880萬，為遊民更迅速地...
屋崙預算提案修正案，將設立快速反應遊民住房收購基金，投入880萬，為遊民更迅速地創造住房。圖為屋崙遊民帳篷。（記者劉先進／攝影）

屋崙 預算 遊民

上一則

屋崙華埠甜品店遇劫 3非裔搶東西、打人

下一則

為無證青年服務17年 華裔金凱利獲傑出移民表彰

延伸閱讀

市史首例 屋崙13歲舉重少年入國家隊 市長盛桃慶賀

市史首例 屋崙13歲舉重少年入國家隊 市長盛桃慶賀
抗議設遊民所 哈岡居民4度上街 不排除到縣府示威

抗議設遊民所 哈岡居民4度上街 不排除到縣府示威
屋崙堵車搶劫1天2起 警方用中文提醒華埠居民注意安全

屋崙堵車搶劫1天2起 警方用中文提醒華埠居民注意安全
巴沙迪那市遊民 今年數量增9%

巴沙迪那市遊民 今年數量增9%
治安敗壞 北加屋崙一天內 同街區發生2起劫車事件

治安敗壞 北加屋崙一天內 同街區發生2起劫車事件

熱門新聞

女子成功阻礙嫌疑人用工具夠到門內的把手。（截取自視頻）

女子入住聖荷西酒店 房門差點被人從外打開

2023-06-09 18:44
9.9元一盒的猫山王榴莲。（記者張曼琳╱攝影）

炎炎夏日到 好市多Costco舉行酷暑熱賣商品

2023-06-09 22:40
舊金山聯合廣場希爾頓和Parc 55兩大飯店的業主已停止償還貸款，準備放棄舊金山市場。（電視新聞截圖）

撤出金山 聯合廣場希爾頓、Parc 55兩大飯店業主將脫手

2023-06-06 01:45
Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）本月8日上午在門洛公園（Menlo Park）員工大會上亮相，圖為之前他親自拿著Quest 3介紹的影片。（翻攝自查克柏格臉書）

Meta執行長查克柏格現身亮相：AI領域有大突破

2023-06-08 18:58
槍案發生後，警方已在該地區加強警力。（美聯社）

舊金山米慎區大規模槍擊案 9人受傷 已鎖定1嫌

2023-06-10 22:39
2000年代初期的互聯網泡沫破滅減少了超過100萬個工作崗位，許多公司一夜之間倒閉。（記者葛歆睿／翻攝）

矽谷谷歌員工回憶2000年網路泡沫：裁員比現在慘烈

2023-06-07 23:19

超人氣

更多 >
他是家裡第一個百萬富翁 絕不花錢或時間在這5件事

他是家裡第一個百萬富翁 絕不花錢或時間在這5件事
病況不樂觀？席琳狄翁賣掉美國房子回加拿大度餘生

病況不樂觀？席琳狄翁賣掉美國房子回加拿大度餘生
平均每人893元 馬上過期…加州1.4億退稅待領 快申報

平均每人893元 馬上過期…加州1.4億退稅待領 快申報
中國太陽能界驚魂 多位從業人員在慕尼黑機場被帶走

中國太陽能界驚魂 多位從業人員在慕尼黑機場被帶走
這4種蔬菜 煮熟比生吃更營養

這4種蔬菜 煮熟比生吃更營養