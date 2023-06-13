屋崙擬投880萬為遊民造住房 市議會14日審議預算修正案

屋崙市議長勵琪等12日發布2023到2025年財政年度預算提案的修正案。（記者劉先進／攝影）

經過數周的聽證會和社區會議的反饋後，屋崙 市議長勵琪（Nikki Fortunato Bas）、市議員卡普蘭（Rebecca Kaplan）、法夫（Carroll Fife）和詹金斯（Kevin Jenkins），12日發布2023到2025年財政年度預算 提案的修正案。其中提及，設立快速反應遊民 住房收購基金，投入880萬，為遊民更迅速地創造住房。

14日下午4時的市議會上，將審議預算修正案。

修正案內容包括：加強消防安全，指定獲得聯邦應急管理署的撥款，恢復消防局的服務，保持24號消防站的24輛消防車運營，確保消防局能夠繼續有效和公平地應對全市的火災和緊急醫療事件。支持公共安全，增加資金用於一周七天、每天24小時的危機回應、商業走廊的社區大使、兩名民警調查員，並投入資源讓社區移動援助響應者計畫（簡稱MACRO）更快地填補空缺職位。

預算修正案還希望努力減少暴力，投資210萬用於預防暴力計畫，包括60萬用於打擊性販運。為無家可歸的居民提供住房，設立快速反應遊民住房收購基金，投入880萬，為遊民更迅速地創造住房。還計畫支持經濟發展，每年增加30萬的文化事務補助金，增加啟動市府小川廣場的資金，通過繼續實施門面改善計畫和為多語言商業援助配備人員，來提供商業支持。增加對公園維護和交通安全改善的資金，促進清潔和健康的鄰里關係。

此前，市長盛桃表示，希望填補3.6億屋崙歷史上最大的赤字，並對關鍵社區優先事項進行亟需的投資。勵琪說，面對屋崙歷史上最嚴重的赤字，屋崙要同心協力，專注於解決面臨的挑戰。「由於收入和支出的調整，我們現在能夠在市長深思熟慮和創造性的預算提案的基礎上，為居民依賴的重要服務提供更多的支持，包括消防服務、公共安全、暴力預防、住房和經濟發展。」

卡普蘭說，過去的一個月中，收到了來自屋崙居民的大量反饋，修正案將使屋崙能夠更好地解決社區的優先事項，通過加強用於預防暴力、無家可歸以及經濟和文化發展的資源，可以支持繁榮和健康的社區。