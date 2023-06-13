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米慎區槍擊案嫌犯被確認 已另案通緝

編譯組╱綜合12日電
一名男子被確認為舊金山米慎區九傷槍擊案嫌犯，已因屋崙一起槍擊案被通緝中。（電視新聞截圖）
一名男子被確認為舊金山米慎區九傷槍擊案嫌犯，已因屋崙一起槍擊案被通緝中。（電視新聞截圖）

據了解調查情況的執法部門人士說，周五（9日）晚上在舊金山米慎區（Mission District）發生的大規模槍擊案中被認定為嫌疑人的男子，還因與今年在東屋崙（Oakland）發生的大規模槍擊案有關而被通緝。

消息人士說，屋崙警方獲得了對嫌犯坎波斯（Javier Campos）的逮捕令，罪名是使用致命武器進行攻擊。官方稱證據來自1月23日在Seminary大街和MacArthur大道爆發的槍戰，造成一人死亡，四人受傷。警方在第二天的新聞發布會上告訴記者，槍擊事件似乎是 「有針對性的」，他們正在調查團夥關係。

舊金山警方10日確認坎波斯是米慎槍擊案的嫌疑人。槍擊案發生在晚上9時後不久，當時狂歡者聚集在24街和Treat大街的街區派對上，慶祝當地服裝店Dying Breed成立六周年。監控錄像顯示，一輛與坎波斯有關的奔馳車逃離了現場，警方表示，有一陣槍聲來自這輛車。

舊金山警方發言人羅辛格（Sgt. Adam Lobsinger）在聲明中說，調查人員認為這一事件是 「有針對性的和孤立的」，並認為對公眾沒有威脅。警察局長史考特（William Scott）稱這種暴力是 「不可接受的」。

此外，聖馬刁縣的執法部門已經獲得了兩張逮捕坎波斯的逮捕令。聖馬刁縣地檢長瓦斯塔夫（Stephen Wagstaffe）引用法庭指控文件說，第一張源自2020年1月2日的事件，德利市（Daly City）警方逮捕了坎波斯，因為他涉嫌攜帶一把0.40口徑的幽靈槍。

德利市警方表示，在調查過程中，他們搜查了坎波斯的手機，發現了涉嫌販賣槍枝的證據。檢察官還稱，坎波斯在2018年曾因在康曲柯士達縣搶劫和劫持汽車而被定罪，他在自己的擔保下被釋放出獄，但沒有按規定出庭受審。

槍擊 舊金山 屋崙

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