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彭一玲：葉婷芳出身草根 知人間疾苦

記者劉先進／屋崙報導
葉婷芳競選聯邦眾議員的起跑活動，不少華人到場支持。（記者劉先進／攝影）
葉婷芳競選聯邦眾議員的起跑活動，不少華人到場支持。（記者劉先進／攝影）

捷運董事葉婷芳（Lateefah Simon）日前舉行競選聯邦眾議員的起跑活動，華埠社區人士彭一玲、莊錦鎮、鄭小飛、李彩雲（Nicole Lee），前柏克萊租金穩定委員會James Chang等到場支持。彭一玲表示，葉婷芳從草根走出來，知道人間疾苦，並非高高在上，願意為底層發聲，且總是在根源上解決疑難雜症，所以支持她。

彭一玲說，葉婷芳和很多政客不一樣。有的人有雄厚背景支持，家境優渥，而她是從草根階層出來，體諒人間疾苦，生涯貫穿至今，一直為弱勢群體發聲：「我認可她從源頭上處理問題的方法。有個比喻說，有一條河中，經常有人淹死，有人不斷在河水中撈遺體，不去上游找問題。而葉婷芳會追根溯源解決問題，這需要長期的努力，她願意花費時間這樣做。」

李彩雲說，1999年首次見到葉婷芳。他們一起為結束大規模監禁而奮鬥，為年輕人的尊嚴而奮鬥。來自灣區的年輕人代表了加州的新大多數，他們正在被定型，被當作替罪羊，被定罪。「我們一起遊行，一起參加會議，一起支持和指導團隊。葉婷芳令人印象深刻。她是一名活動家，也是一名家長。」

李彩雲說，在20世紀90年代和21世紀初，社會對有色人種的年輕人有相當苛刻的看法，尤其是對那些來自低收入的民眾，例如來自東屋崙、西屋崙和菲爾莫爾（Fillmore）這樣的社區。她說，他們稱有色人種的年輕人是超級掠奪者，把所有的社會問題都歸咎於像葉婷芳這樣的年輕母親。但是葉婷芳正視那些反對者，毫不畏懼，做了所有認為她不可能做到的事情。她展示了我們的能力，25年後，她仍然這樣做。

華埠社區領袖彭一玲（左）到場支持葉婷芳（右）。（記者劉先進／攝影）
華埠社區領袖彭一玲（左）到場支持葉婷芳（右）。（記者劉先進／攝影）

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