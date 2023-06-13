彭一玲：葉婷芳出身草根 知人間疾苦

葉婷芳競選聯邦眾議員的起跑活動，不少華人到場支持。（記者劉先進／攝影）

捷運董事葉婷芳（Lateefah Simon）日前舉行競選聯邦眾議員的起跑活動，華埠社區人士彭一玲、莊錦鎮、鄭小飛、李彩雲（Nicole Lee），前柏克萊租金穩定委員會James Chang等到場支持。彭一玲表示，葉婷芳從草根走出來，知道人間疾苦，並非高高在上，願意為底層發聲，且總是在根源上解決疑難雜症，所以支持她。

彭一玲說，葉婷芳和很多政客不一樣。有的人有雄厚背景支持，家境優渥，而她是從草根階層出來，體諒人間疾苦，生涯貫穿至今，一直為弱勢群體發聲：「我認可她從源頭上處理問題的方法。有個比喻說，有一條河中，經常有人淹死，有人不斷在河水中撈遺體，不去上游找問題。而葉婷芳會追根溯源解決問題，這需要長期的努力，她願意花費時間這樣做。」

李彩雲說，1999年首次見到葉婷芳。他們一起為結束大規模監禁而奮鬥，為年輕人的尊嚴而奮鬥。來自灣區的年輕人代表了加州的新大多數，他們正在被定型，被當作替罪羊，被定罪。「我們一起遊行 ，一起參加會議，一起支持和指導團隊。葉婷芳令人印象深刻。她是一名活動家，也是一名家長。」