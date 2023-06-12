迪揚美術館展覽 金山低收入民眾免費看

亞當斯在迪揚美術館的照片展受民眾歡迎。（記者李怡╱攝影）

「舊金山 全民博物館 計畫」（SF Museums For All）實施之際，低收入居民可免費進入全市22家博物館和文化機構參觀。迪揚美術館（de Young）開辦的攝影家亞當斯 （Ansel Adams）影展受到大眾歡迎。展出作品通過從金門大橋到優勝美地等國家公園的照片展出，呼籲民眾保護大自然。

攝影師和環保主義者亞當斯（1902 - 1984年）的100多件作品在迪揚美術館內，分為七個部分展出，追溯亞當斯的藝術發展，展出他的作品包括優勝美地、舊金山金門大橋和美國西南部的照片。亞當斯的作品與19世紀著名風景攝影師的版畫一起展出。照片涉及從國家公園到自然資源的展示。

舊金山博物館全民計畫，允許領取舊金山公共服務機構管理公共福利（例如Medi-Cal和 CalFresh）的居民享受優惠。這些居民在參觀任何博物館或文化機構時，只要出示他們的福利卡和舊金山居住證明，最多可獲得四張免費門票。

觀看展覽的華裔居民劉雅淑表示：「這個展覽讓我們看到幾十年前舊金山乃至加州的自然環境原貌，也引發思考，我們該如何做可以留給我們後代一樣的自然風光。 」

亞當斯在迪揚美術館的照片展受民眾歡迎。（記者李怡╱攝影）

影展將在迪揚美術館持續到7月23日。

舊金山市全民博物館計畫是與市社會服務局（SFHSA）和財政官辦公室的合作項目。社會服務局為個人和家庭提供食品、醫療保健、金融、就業和保護服務等福利。此項目致力於確保低收入居民獲得更多的福利。半數以上博物館因參與市全民博物館計畫，做出許多改進，如提供多語言服務、翻譯訊息和訪客地圖，以及創建各種展演以吸引更多不同社區族裔的參觀者。

舊金山市長布里德表示：「所有的舊金山居民，無論收入多少，都應該有機會體驗我們社區中的藝術和文化機構所提供的歡樂、靈感。我要感謝我們所有的博物館和文化機構在這個全民博物館重要項目上與我們合作。」

舊金山白卡居民可持卡免費觀展。（記者李怡╱攝影）