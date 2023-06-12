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華裔審計師王儷蓉辦公室發起 柏克萊啟動吹哨者舉報計畫

記者劉先進／柏克萊報導
柏克萊的華裔審計師王儷蓉辦公室發起一個新的吹哨者舉報計畫，供雇員和居民舉報當地政府的浪費、欺詐和濫用行為。（王儷蓉官方推特）
柏克萊的華裔審計師王儷蓉辦公室發起一個新的吹哨者舉報計畫，供雇員和居民舉報當地政府的浪費、欺詐和濫用行為。（王儷蓉官方推特）

柏克萊華裔審計師王儷蓉（Jenny Wong）辦公室發起一個新的吹哨者舉報計畫（whistleblower program），供雇員和居民舉報當地政府的浪費、欺詐和濫用行為。

舉報人可以通過熱線電話或向柏克萊道德委員會舉報不法行為。不過，根據市府資料，要經過聘請審計警力、確定舉報平台等步驟。目前，還未見到舉報方式公布。

王儷蓉在推特上表示，市議會通過了決議，她非常感謝有機會幫助柏克萊建立一個項目來解決市政府中的欺詐、浪費和濫用。她認為，由她的獨立辦公室，而非市政廳的人力資源部門管理的正式計畫可以鼓勵更多人站出來。市府審計師由選舉產生，不向市議會或城市經理李德利（Dee Williams-Ridley）報告。

王儷蓉計畫在她的辦公室聘請一位新的審計經理，並制定處理報告的程式後，啟動吹哨者計畫，這可能需要幾個月時間。審計師辦公室將用節省下來的工資來支付下一財政年度的新員工職位，並從城市預算中尋求額外的資金來支持未來幾年的工作。

柏克萊市府資料表示，該市致力於維持一個具有公平政策和高道德標準的工作場所。為了促進這些城市核心價值，不能容忍工作場所的欺詐、濫用或誤用公共資源或其他不當行為。目前，柏克萊居民沒有正式的管道來報告有關城市欺詐、浪費和／或濫用的問題。雖然市府雇員可以向人力資源部管理的熱線或道德委員會提出有關欺詐、浪費和／或濫用職權的申訴，但目前的結構缺乏獨立性。如果沒有一個獨立的機構來監督這個過程，員工可能會猶豫不決。

舉報內容可以包括不正當的政府活動，比如違反聯邦法律、州法律或城市政策，禁止工作場所騷擾、歧視和報復；盜竊、濫用或挪用城市資源、財產、資訊、資產或資金，或企圖進行任何相同的行為；違反任何有關濫用城市資源的城市政策；故意偽造記錄（包括未披露重要事實，或在任何城市檔或其他正式文件、報告或表格上作虛假或誤導性的記錄或陳述，包括但不限於城市財務記錄和環境監管報告），或故意和未經授權銷毀或破壞任何城市文件或其他正式文件、報告或表格，包括城市財務記錄； 偽造或故意未經授權篡改城市檔或其他官方文件、申請、報告或表格，包括但不限於城市財務文件等。

州立法鼓勵城市通過城市審計師領導的舉報人計畫，特別關注城市資源的欺詐、浪費和／或濫用。2009年，加州政府法典第53087.6條生效，使地方政府審計師能夠建立舉報人計畫，並提供舉報人保護。根據該規定，地方審計師被授權在其各自的立法機構的批准下建立舉報人計畫，並可自行決定如何運作其計畫。

為了確認柏克萊對公平政策和高道德標準的共同承諾，該市還發佈保護舉報人-禁止報復政策。公開文件介紹，所有城市官員和雇員如果向城市經理、城市副經理、城市審計員、平等就業機會和多樣性官員、城市律師、部門主任或部門副主任投訴或提供有關城市官員和雇員的不當政府活動的資訊，將受到保護，不會遭到報復。任何被確定為對舉報人進行報復的雇員將受到紀律處分，最高包括解雇。

柏克萊 加州 就業

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