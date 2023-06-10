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佛利蒙市情咨文 聚焦商業、遊民、公安

記者葛歆睿╱佛利蒙報導
佛利蒙市華裔市長高敘加在佛利蒙市活動中心發表市情咨文。（記者葛歆睿╱攝影）
佛利蒙市華裔市長高敘加在佛利蒙市活動中心發表市情咨文。（記者葛歆睿╱攝影）

佛利蒙市華裔市長高敘加（Lily Mei）8日一早，在佛利蒙市活動中心（Fremont Downtown Event Center）第七次發表市情咨文。她表示，市議會將與市府員工共同努力，繼續集中精力於支持商業、治理遊民問題、加強公共安全。

高敘加表示，來自先進行業的投資仍然是佛利蒙的主要經濟驅動力。為進一步促進經濟增長並帶來更多就業機會，佛利蒙推進了十幾個商業開發項目，還與包括特斯拉、Bloom Energy在內的大型雇主合作，促進和允許擴建新設施，並引入製造生態系統中的後起之秀，例如：Our Next Energy、Nitricity、Ultima Genomics和Alexza Pharmaceuticals。「佛利蒙工業區收穫了創紀錄的投資，包括250萬平方呎的新項目。未來還會有更多。」

高敘加表示，佛利蒙的小企業也同樣蓬勃發展。市中心區的10個零售空間中只剩2個可供出租。而城市經濟發展團隊一直努力為小企業提供支持，包括與佛利蒙商會合作舉辦首屆餐廳周活動，創立小企業援助計畫，幫助他們營銷推廣。

在治理遊民方面，為了更好地協調多個部門的資源，遊民部門經理的職位已轉移到城市經理辦公室。佛利蒙將於與阿拉米達縣共同住房2026（Alameda County Home Together 2026）計畫合作，優先為預防、解決和結束無家可歸的有效計畫提供資金。此外，與教會社區合作的城市安全停車計畫也會繼續，同時增加營地清理合同。

高敘加表示，在過去的一年裡，佛利蒙實現了幾個可負擔住房的里程碑，包括為Bell St. Gardens獲得加州和阿拉米達縣的補充資金，並在上個月為Granite Ridge公寓剪綵。「更不用說，我們正在按計畫完成幾個更多的可負擔住房開發項目。」

在安全街道的話題上，佛利蒙通過了街頭賽車和車技秀條例，以杜絕不必要的危險駕駛並挽救生命。儘管全國範圍內警力短缺和招聘挑戰，但佛利蒙警察局不但聘用了新的警員，還增加了新職位。

高敘加提到，佛利蒙連續第三年被WalletHub評選為美國最幸福城市，連續第二年被評為最適合扶養家庭的城市，還被評為全美第17安全的城市，且是加州唯一上榜的大城市。「偉大的事情在佛利蒙開始。這是市議會、市府員工、和社區共同的努力，感謝每一位社區成員持續支持。」

遊民 加州 投資

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