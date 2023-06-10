馬漢52億預算最終草案 6/13聖荷西市議會投票

聖荷西52億元預算最終草案已經出爐，市長馬漢堅持「回歸基本」，優先解決遊民、犯罪和城市整潔問題。（记者葛歆睿／摄影）

聖荷西 52億元預算 最終草案已經出爐，市長馬漢（Matt Mahan）堅持「回歸基本」，優先解決遊民 、犯罪和城市整潔問題。

馬漢3月提出的預算初稿雖然在市議會全票通過，之後市議員提出了81項、總計1110萬元的預算申請，其中約60項被市長採納。市議會將於6月13日對預算進行投票，以批准從7月開始的下一個財政年度的支出。

馬漢解決遊民問題的計畫，仍然是預算提案中最具爭議的部分。他認為，建造更多臨時住房可以幫助遊民盡快離開街頭，因此希望將E提案原本用於可負擔住房的資金改用到臨時住房上。然而，大多數遊民和住房倡導者表示，永久的可負擔住房是最強有力的長期解決方案，轉移資金會延遲聖市從根本上解決遊民危機的能力。

權衡妥協之後，馬漢新的住房計畫包括：5000萬元用於新的可負擔住房項目，3600萬元用於資助先前批准的可負擔住房開發項目；5000萬用於資助遊民問題的即時解決方案，其中3800萬元用於建設臨時住房，700萬元用於資訊和就業培訓，500萬元用於無家可歸預防，500萬元用於雇用遊民清理城市的聖荷西橋接（SJ Bridge）計畫。

在改善公共安全方面，馬漢希望透過招聘舉措解決警局、消防局人手短缺，包括斥資500萬元增加30名警員，是原計畫的兩倍，以「減少響應時間，擴大社區警務並提高調查能力」；130萬元用於警員招聘舉措；160萬用於招募人數同樣下降的消防護理人員。

馬漢希望解道路安全問題，計畫花費超過20萬元改善街道安全基礎設施，還有數萬元用於增加減速帶以減少超速行駛。

在城市整潔方面，包括：花費1200萬元繼續資助維持疫情期間用聯邦救濟金所創立的美麗聖荷西（Beautify SJ）計畫，以幫助清理塗鴉、枯萎病、廢棄車輛，並幫助管理遊民營地；50萬元在全市範圍內處理廢棄車輛和物品，並改善311服務；65萬4000元用於創建美化街區計畫，幫助社區團體清潔他們的城市角落。

聖荷西估計將有3550萬元的盈餘，但預計2024-25年會出現赤字。聖市的主要收入來源，如銷售稅和機場服務，預計明年依然強勁，但持續的通脹威脅，以及美國救援計畫等聯邦刺激撥款的結束，未來聖市很難再有盈餘。

為了應對這些進帳流失，馬漢表示，將不可避免地削減開支，以保留核心功能並解決普遍存在的問題。 「並不是我們不在乎，而是我們正在想辦法應對收入下降的問題。 這需要艱難的權衡」。

馬漢希望，今年撥出1880萬元用於應對明年的潛在赤字，努力保護聖市免受任何財政陷阱的影響。