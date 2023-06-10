花1億元治理 聖荷西遊民去年反增11%

聖荷西在城市土地上建造臨時住房項目安裝預製迷你屋，為遊民提供單獨的房間作為過渡。去年住在臨時住房的912人中有近一半搬進了永久性住房。（記者葛歆睿／攝影）

根據聖荷西 市最新報告，市府去年斥資1.16億元用於緩解遊民 危機，幫助1800多名遊民搬入永久性住房。與此同時，聖市的遊民人數去年猛增11%，達到約6700人。

遊民解決方案部門經理亨普希爾（Kelly Hemphill）日前在市議會上提交報告時表示，聖荷西人陷入無家可歸的速度比城市安置他們的速度更快。

根據聖荷西市府網站信息，2021年7月至2022年6月期間，聖市總支出為47億元，遊民相關支出占2.5%。其中約5700萬元的來自聯邦政府，5100萬元直接來自城市自有資金，另外800萬元來自加州政府。這些資金被用於開發和運營庇護所和支持性住房，幫遊民支付初始租金 、搬入新家的其他費用、甚至租金援助，以防止他們被驅逐再次流落街頭。

然而，在2020至2021財政年度，由於聯邦政府提供了大量新冠肺炎疫情緊急撥款，僅市住房部門就在遊民身上花費了近1.2億元，超過了聖市2022年無家可歸者的總支出。

但是隨著經濟不確定性的增加，疫情撥款即將用盡，聖市可能需要花費更多的自有資金來資助其遊民計畫。

聖荷西市市長馬漢（Matt Mahan）主張採取更積極的方法來解決無家可歸問題。他在預算計畫中提出，要在今年年底前建造1000個新的臨時住房，同時禁止遊民在指定區域紮營。

與宿舍式庇護所不同，聖荷西通過改建汽車旅館，和在城市土地上建造臨時住房項目安裝預製迷你屋，提供單獨的房間。馬漢指出，為遊民提供更多隱私和穩定性，能夠吸引他們接受住房和服務，包括在工作人員的幫助下找到永久性住房。

根據市住房部門的報告，去年約有5000名無家可歸者露宿街頭，1700人住在臨時住房和宿舍式收容所。住在臨時住房的912人中有近一半搬進了永久性住房。

去年聖市共開放了七個臨時住房站點，但效果差異很大。一些站點的最長停留時間為六個月，而其他站點則具更靈活性。官員表示，聖市在建造和運營收容所上花費了超過2900萬元，目前全市有大約500個臨時住房單元。

根據城市報告，聖荷西市去年將總共有1857名遊民搬入永久住所。相比之下，2021年為1733人，2020年為2023人。