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Google瘦身 灣區140萬呎辦公室轉租

編譯組／灣區綜合電
Google縮減灣區140萬平方呎辦公室空間。 （美聯社）
Google縮減灣區140萬平方呎辦公室空間。 （美聯社）

科技巨頭Google將繼續縮小其在灣區的規模。作為縮減其全球房地產所需面積計畫的一部分，Google在矽谷減少了140萬平方呎的辦公空間。Google發言人告訴紀事報，大約有140萬平方呎的空置辦公空間將被投放到轉租市場，這些正在出租的空間位於山景城（Mountain View）和桑尼維爾（Sunnyvale）園區。

正被轉租的園區有：山景城Clyde大街600號的19萬平方呎；山景城National大街620號的15萬1000平方呎；桑尼維爾Bordeaux Drive 1215號的2萬6615平方呎；山景城 Moffett B大道750號的22萬2000平方呎；以及該公司在桑尼維爾的Moffett Park園區的73萬6000平方呎。

Google一位發言人說，雖然Google正在通過轉租來縮減規模，但作為其企業文化的一個關鍵部分，仍計畫保持充滿活力的園區。「在努力確保我們的房地產投資與我們的混合勞動力的需求相匹配的同時，我們將結束一些未被使用空間的租賃。我們仍然致力於保持在灣區的長期存在，以及對當地社區的投資。」

作為公司收益報告的一部分，Google母公司Alphabet的首席財務官在2月份宣布，在減少其全球辦公空間的所需面積方面，該公司將會承擔5億元的損失，因為同時其招聘也被放緩。

與此同時，Google仍計畫在聖荷西市中心建造一個巨大的 「巨型園區」（mega-campus），包括數千套住宅、數百萬平方呎的辦公空間，以及公園、商業及便利設施。

Google 投資 灣區

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