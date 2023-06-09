Google瘦身 灣區140萬呎辦公室轉租

Google縮減灣區140萬平方呎辦公室空間。 （美聯社）

科技巨頭Google 將繼續縮小其在灣區 的規模。作為縮減其全球房地產所需面積計畫的一部分，Google在矽谷減少了140萬平方呎的辦公空間。Google發言人告訴紀事報，大約有140萬平方呎的空置辦公空間將被投放到轉租市場，這些正在出租的空間位於山景城（Mountain View）和桑尼維爾（Sunnyvale）園區。

正被轉租的園區有：山景城Clyde大街600號的19萬平方呎；山景城National大街620號的15萬1000平方呎；桑尼維爾Bordeaux Drive 1215號的2萬6615平方呎；山景城 Moffett B大道750號的22萬2000平方呎；以及該公司在桑尼維爾的Moffett Park園區的73萬6000平方呎。

Google一位發言人說，雖然Google正在通過轉租來縮減規模，但作為其企業文化的一個關鍵部分，仍計畫保持充滿活力的園區。「在努力確保我們的房地產投資 與我們的混合勞動力的需求相匹配的同時，我們將結束一些未被使用空間的租賃。我們仍然致力於保持在灣區的長期存在，以及對當地社區的投資。」

作為公司收益報告的一部分，Google母公司Alphabet的首席財務官在2月份宣布，在減少其全球辦公空間的所需面積方面，該公司將會承擔5億元的損失，因為同時其招聘也被放緩。

與此同時，Google仍計畫在聖荷西市中心建造一個巨大的 「巨型園區」（mega-campus），包括數千套住宅、數百萬平方呎的辦公空間，以及公園、商業及便利設施。