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A's球場「台味濃」 長榮航空行銷台灣

記者江碩涵／灣區報導
美國大聯盟屋崙運動家隊球場（簡稱A's）內環繞著台灣國旗、台灣日及長榮航空的標誌，滿滿的「台灣味」，背後最大功臣就是長榮航空。（記者江碩涵／攝影）
美國大聯盟屋崙運動家隊球場（簡稱A's）內環繞著台灣國旗、台灣日及長榮航空的標誌，滿滿的「台灣味」，背後最大功臣就是長榮航空。（記者江碩涵／攝影）

2023年「舊金山灣區台灣日」上月底圓滿落幕，除了球賽和樂天女孩引人注目外，更令人驚訝的是美國大聯盟屋崙運動家隊球場（簡稱A's）內環繞著台灣國旗、台灣日及長榮航空的標誌，滿滿的「台灣味」，背後的最大功臣就是長榮航空。

長榮航空美洲總分公司副總經理蘇偉仁表示，長榮深耕北美多年，多年來推廣運動品牌的形象深植當地球迷，最早從2015年德州休士頓開航說起，為了當時長榮開航活動，首度與休士頓太空人隊合作簽約，成為運動品牌贊助商之一，一贊助就是三年，最後一年太空人隊得到美國職棒大聯盟冠軍，長榮也跟著受到相當大的鼓舞。

長榮航空美洲總分公司協理鍾凱成說，運動無國界，運動也有激勵人心、社會的力量，長榮一直以來相當支持運動活動，尤其是台灣體壇個人選手以及國際級賽事，自從2015年贊助休士頓太空人隊後，緊接著2017年就與洛杉磯天使隊簽約贊助，同年底天使隊簽下大谷翔平，等於也替長榮贊助的球隊增添了更多國際注目的眼光。

長榮航空美洲總分公司副總經理蘇偉仁（右）與長榮航空美洲總分公司協理鍾凱成（左）分...
長榮航空美洲總分公司副總經理蘇偉仁（右）與長榮航空美洲總分公司協理鍾凱成（左）分享長榮航空在北美的國際行銷方式。（記者江碩涵／攝影）

深耕球場 讓在地人認識長榮

這次「舊金山灣區台灣日」所舉辦的場地—屋崙運動家隊球場，則是長榮航空2019年開始贊助的，也是長榮第三個贊助的美國大聯盟球場。鍾凱成分析，北美運動行銷最大的目的，就是與在地主流市場的群眾做更多連結，而這三大球場的贊助活動，的確得到了主流市場以及其他族裔相當正向的回饋，不少主流客群都是透過球場來認識長榮航空，進一步來搭乘長榮航空到亞洲、到全世界各地。

經過疫情三年發展，好不容易今年疫情終於結束。蘇偉仁表示，長榮航空也恢復到疫情前的航班次數，疫情期間縮班非常嚴重，但隨著客群回流，目前北美八個站點，從今年5月中旬開始，每周已恢復84個航班，載客率逾9.5成，每周載客人數已逾2.5萬人，是台灣飛往北美最多航班的航空公司。

長榮航空2019年開始贊助美國大聯盟屋崙運動家隊球場（簡稱A's），球場內隨處可...
長榮航空2019年開始贊助美國大聯盟屋崙運動家隊球場（簡稱A's），球場內隨處可見長榮航空的身影，讓台灣人倍感親切。（記者江碩涵／攝影）

疫後旅客回流 長榮航班爆滿

蘇偉仁分析，北美目前最大的兩個站仍以舊金山、洛杉磯為主，每天有三班，班班幾乎爆滿，除了台灣鄉親外，也有許多是利用長榮航網轉機到東南亞的客群。他分析，隨著航班恢復、客流量暴增，未來有機會、有需求的話，再加上資源全方面的到位，有機會再拓增北美更多潛力航班或航點，不過也因為疫情間供應鏈影響導致交機延遲、員工短缺以及部分機場尚未全面恢復，可能還要一些時間與評估，才有機會再向外擴增。

2023年「舊金山灣區台灣日」上月底圓滿落幕，除了球賽和樂天女孩引人注目外，更令...
2023年「舊金山灣區台灣日」上月底圓滿落幕，除了球賽和樂天女孩引人注目外，更令人驚豔的是隨處可見的長榮航空EVA廣告。（記者江碩涵／攝影）

今年「舊金山灣區台灣日」吸引了逾2000個台灣人到場吶喊支持，長榮在其間負責協助安排球場標誌，並贊助樂天女孩們機票。蘇偉仁表示，看到這麼多僑胞鄉親為了台灣日而到球場，相當感動，原本長榮就有贊助運動家隊球場，如今能將這份贊助擴展到台灣日，並結合各方力量，一起成就這場大型活動，感到相當有意義，未來長榮仍將持續贊助各種國際行銷、運動賽事與活動，也讓全世界更多人認識長榮的優質服務，以及認識台灣。

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