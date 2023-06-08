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聖他克拉拉谷醫療保健 承諾2050年前實現淨零排放

記者葛歆睿 / 聖他克拉拉報導
聖他克拉拉谷醫療保健簽署聯邦衛生部門氣候承諾倡議，決心大幅減少其所有醫院和診所的碳足跡，在2050年實現淨零排放。（記者葛歆睿／攝影）
聖他克拉拉谷醫療保健簽署聯邦衛生部門氣候承諾倡議，決心大幅減少其所有醫院和診所的碳足跡，在2050年實現淨零排放。（記者葛歆睿／攝影）

聖他克拉拉谷醫療保健（Santa Clara Valley Healthcare，SCVH）簽署聯邦衛生部門氣候承諾倡議，決心大幅減少屬下所有醫院和診所的碳足跡，並在2050年實現淨零排放。SCVH包括聖他克拉拉谷醫療中心（Santa Clara Valley Medical Center，SCVMC）、歐康諾醫院（O'Connor Hospital）、聖路易斯地區醫院 (Saint Louise Regional Hospital，SLRH) 以及聖縣的眾多診所。

SCVH執行長洛倫茲（Paul E. Lorenz）表示，SCVH為了下一代的健康和福祉做出這一氣候承諾：「與所有企業一樣，醫療保健界必須減少溫室氣體排放並減少對地球的傷害。」SCVH的戰略目標和行動包括：到2030年將碳排放量至少減少50%，到2050年實現淨零排放，每年公開說明減排目標的進展情況；今年為減排工作指定一名行政級別的負責人，並在2024年底之前對供應鏈排放進行清查；到2023年底制定並發布持續運營的氣候適應計畫，預測社區中受氣候相關危害風險最大群體的需求。

為實現2050年淨零排放目標，SVCH將探索所有領域，以減少環境危害，包括能源使用產生的排放以及麻醉氣體、車輛和製冷劑產生的廢物。除了關注與藥品、醫療器械和設備、廢物和處置以及食品相關的排放外，SCVH還會制定氣候適應計畫，確保所有設施安全地不間斷運行，同時採取減輕氣候相關風險的措施，減少對社區中最脆弱成員，如兒童、老人、孕婦、患有慢性疾病的人，造成傷害。

聖縣公共衛生部首席公共衛生營養師杜賓（Jocelyn Dubin）表示，人與環境都必須得到很好的照顧，為有食物過敏和飲食限制的人提供包容性選擇，有助於實現健康公平，「我們努力讓所有人都輕鬆擁有健康和可持續的選擇。」

供應鏈 過敏

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