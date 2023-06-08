醉酒鬧事 灣區著名新聞主播薩默維爾1日被捕2次

前灣區 著名新聞主播薩默維爾 (Frank Somerville) 5日晚間與6日清晨因與家人紛爭，遭警方逮捕兩次。薩默維爾曾是媒體界名人，在螢光幕上公開談論他與酗酒、戒毒搏鬥親身經驗。

根據柏克萊 警方，薩默維爾5日晚間6時30分左右喝得醉醺醺的，出現在他弟弟家中，要求處理一些家庭糾紛。薩默維爾親人要求他離去，可是薩默維爾不但拒絕，並且威脅家人，與家人發生暴力衝突，其中一名受害人臉頰受傷。

當柏克萊警方獲報趕到現場，薩默維爾的弟弟已把這名65歲的前媒體名人壓制住，警方以公共場所醉酒鬧事、攻擊、犯罪性威脅、觸犯假釋法等輕罪罪名，將薩默維爾關在柏克萊監牢。根據官方紀錄，薩默維爾並不住在他弟弟家中，沒有這個房子的所有權。

數個鐘頭之後，薩默維爾出獄，回到他弟弟家中取回他的車子，隨後離去，然而隔天凌晨約3時30分，他又回到弟弟居住房子，狂按門鈴，一名附近鄰居報警。警方趕到現場，薩默維爾坐於車中，顯然受到藥物影響。警方表示，薩默維爾顯然在酒精藥物影響下開車，再度以觸犯假釋法罪名，將他囚禁牢中。根據警方紀錄，薩默維爾目前監禁於Santa Rita 監牢，保釋金一萬元。他將於8日出庭過堂。

薩默維爾1991年加盟KTVU之後，曾是電視新聞名主播，然2021年違抗其電視台主管決定，在佩蒂托 (Gabrielle “Gabby” Petito) 兇殺事件中，逕自加上他個人有關種族正義的評論，遭KTVU革職。雖然KTVU沒有恢復薩默維爾的工作資格，他本人卻經常出現於電視節目，大談與藥物毒品 、精神問題搏鬥的親身經驗。

2021年12月，薩默維爾喝得醉醺醺的，開著他的保時捷 (Porsche)，衝入屋崙鬧區一個十字路口中，撞上一輛車子尾部，衝力極猛，將這輛車子推過一條馬路，車子的輪胎都掉落下來。受害車主稱，他當時將車子停了下來，想引起這個電視名人的注意，沒想到薩默維爾卻大踩油門，朝他的車子衝來。

根據法庭文件，薩默維爾當時血液酒精濃度為0.24%，比法定標準高出三倍，薩默維爾因醉酒駕車罪名，於監牢服30天徒刑，服刑期間，薩默維爾獲准替當地縣警洗車。

薩默維爾離開電視台後，曾接受數次媒體訪問，相當引人注目。他曾表示計畫教學，訓練媒體工作人員。