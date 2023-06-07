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13大樓拖欠貸款 舊金山財政困境先兆?

編譯廖宜怡／綜合報導
位於舊金山金融區的201 California大樓已拖欠17億元貨款。（取自Google地圖）
位於舊金山金融區的201 California大樓已拖欠17億元貨款。（取自Google地圖）

舊金山可能陷入嚴重財政困境的先兆已開始浮現：業主們正紛紛放棄他們在空蕩蕩、無利可圖的市中心擁有的物業。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）的一項分析發現，自新冠疫情開始以來，舊金山市中心已有包括辦公大樓、飯店和其他主要商用物業等13座建築拖欠償還貸款，或出現嚴重的財務問題。

儘管不清楚這些物業目前的總市值是多少，但根據舊金山用來決定物業稅的估價，這些物業的價值約33億元。為了彌補損失，也被稱為違約（default）的拖欠還款，可能導致銀行和其他貸方沒收物業。以位於金融區的201 California大樓為例，其業主已拖欠17億元貨款。

這種情況還可能降低欠款物業附近其他物業的價值，甚至是財務良好的物業。再加上遠距工作、裁員、企業出走、大型零售商倒閉等因素，舊金山市中心房地產市場的整體價值將進一步下跌，繼而威脅到市府物業稅和商業稅的收入、市府資助的公共服務，以及城市整體生活品質。根據市府估計，市中心每年損失的稅收可能高達近2億元。

此外，舊金山最大的住宅房東Veritas Investments也受到疫情影響苦苦掙扎，他們已拖欠了與數千個租金管制公寓有關的貸款。

柏克萊加大哈斯費雪房地產與都市經濟中心（UC Berkeley Haas Fisher Center for Real Estate and Urban Economics）主席羅森（Ken Rosen）說：「這個情況離到底還很遠。我認為，我們未來將看到更多業主遭遇財務困難和違約，這個時間可能長達五年。」

羅森表示，困境時間長短在一定程度上與貸款到期時間有關，明年的選舉或許可以延長或縮短這個時間表，但這有賴選民是否能選出能有效合作並制定解決方案的政治代表。如果不進行大規模改革，市府的預算赤字在未來兩年內將遠遠超過估計的7億8000萬元。

舊金山 貸款 疫情

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