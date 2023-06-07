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聖荷西動物園 14年首見紅領狐猴生娃

記者葛歆睿╱聖荷西報導
聖荷西快樂谷公園動物園自2009年以來首次有紅領狐猴幼崽在園內出生，圖為出生4天時。（動物園提供）
聖荷西快樂谷公園動物園自2009年以來首次有紅領狐猴幼崽在園內出生，圖為出生4天時。（動物園提供）

聖荷西快樂谷公園動物園（Happy Hollow Park & Zoo）自2009年以來首次有紅領狐猴幼崽在動物園里出生，對這個數量下降、極度瀕危的物種是大好消息。

兩隻雄性紅領狐猴幼崽於5月12日（星期五）出生，是它們父母14歲的Razoky和6歲的Ally的第一胎。紅領狐猴具有季節性繁殖模式，在美國的設施中從12月到1月交配，4月或5月出生。

作為動物園和水族館協會狐猴物種生存計畫的一部分，Ally在2020年11月時候被推薦作為Razoky的伴侶，從納什維爾動物園轉移到快樂谷。透過物種生存計畫，動物園和水族館協會建議根據遺傳信息和動物的歷史，在認可的動物園之間進行配對和轉移，以確保人類照顧的物種種群在遺傳上盡可能健康。目前，快樂谷的50多種動物中有18種是物種生存計畫的一部分。

「自從Ally來到Happy Hollow後，動物護理團隊一直密切關注著Ally和Razoky，」快樂谷動物園經理林迪（Amber Rindy）表示，「很榮幸能長期參與紅領狐猴物種生存計畫，也很高興Ally今年能順利分娩！」

紅領狐猴被國際自然保護聯盟列為極度瀕危物種。僅在馬達加斯加北部的一小部分地區發現野生紅領狐猴，並且由於人類農業和氣候變化而面臨著嚴重的棲息地喪失。

快樂谷兩隻健康幼崽的誕生對於這個瀕臨滅絕的物種來說是個好消息，因為這些幼崽不僅會增加其物種的數量，還會幫助動物園遊客了解該物種並建立聯繫，從而促成保護行動。

目前，Ally和她的幼崽可以進入一個隱蔽於公眾視野的巢穴進行親密接觸，但她已經把它們帶出來在主要棲息地度過了一段時間。幸運的遊客可能會在戶外巢箱中或在它們穿過高高的草叢時瞥見它們。

「兩隻幼崽都很聰明、機敏，體重每天都在增加，這表明它們身體健康，」快樂谷的獸醫技術員阿特金斯（Rachel Atkins）說，「作為初為人母的Ally表現得非常好，她密切關注著自己的幼崽，並且能夠制止它們的一些粗魯和冒險的行為，比如試圖在沒有她的情況下爬出巢穴。」

公眾將有機會通過比賽為兩隻紅領狐猴幼崽取名。關於如何參與的更多信息，將在未來幾個月內透過動物園的網站和社交媒體分享。

快樂谷動物園內一共有三種狐猴，生活在兩個不同的園區：Zoo on the Hill和Zoo in the Hollow。動物園目前每周開放7天，從上午10時到下午5時。可以訪問www.happyhollow.org在線購票。

出生三周的紅領狐猴幼崽在巢穴中打哈欠。（動物園提供）
出生三周的紅領狐猴幼崽在巢穴中打哈欠。（動物園提供）
母親Ally帶著新生幼崽離開巢穴外出活動。（動物園提供）
母親Ally帶著新生幼崽離開巢穴外出活動。（動物園提供）

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