地鐵白蘭站首辦中醫義診 關懷長者健康帶動華埠經濟

本次義診活動主辦方代表。（記者李怡／攝影）

多個舊金山 中醫和社區組織以「醫藥、振興華埠 經濟，由我做起！」為主題的中醫義診活動以及開幕式，4日在華埠白蘭站二樓空中花園首次舉辦。義診活動包括針灸、跌打損傷、望聞問切和中醫藥講座等系列服務。當天吸引百餘位社區長者到場問診。

在白蘭站二樓站台上等候問診的長者們，CYC負責義工服務。（記者李怡／攝影）

義診活動主辦方包括舊金山經濟及勞動力發展辦公室（Office of Economic Workforce Development）、社區青年中心（CYC）、舊金山華埠商戶聯會、美國中藥聯商會以及美國中藥研究院等。協辦團體包括美國中藥聯商會醫師部、美國中醫跌打傷科協會、加州針灸疑難病症醫學會、黑龍江中醫藥大學美國分校。舊金山交通局提供場地協助，州議員丁右立辦公室代表以及多位舊金山民選官員代表到場支持。

舊金山經濟及勞動力發展辦公室項目經理方瀅表示，希望藉助本次的義診活動為華埠宣傳，「用獨具中華文化特色的中醫傳統，讓更多的人了解華埠，吸引更多人到訪華埠，以助力復甦華埠小商業經濟。」

舊金山華埠商戶聯會會長邵旗謙表示，希望通過本次活動帶動不同社區的人到訪華埠，活動上全部免費義診，醫師不以牟利為目的，且本次為華埠白蘭站啟用後，首場利用車站二樓空中花園作為場地的大型活動。

中醫師們為長者義診。（記者李怡／攝影）

美國中藥聯商會會長劉源凱指出，義診有15位醫師參與，只提供預防、觀察以及問診，像是針灸等相關的治療還是需要後續到醫師診所。除了身體感到不舒服外，任何人也都可抱著調理身體和保健身體的想法參與。

社區青年中心執行總監溫靜婷（Sarah Wan）表示，為保障問診秩序和保護患者隱私，安排了多位義工到場幫忙，以給前來問診者提供好的體驗。

市議會議長兼第三區市議員佩斯金辦公室專員甄錦浩表示，佩斯金重視華埠以及多個社區長者的健康和安全，對於本次活動大力支持，藉此機會也想為更廣大居民提供服務機會。

周日下午長者們陸續來到義診現場。（記者李怡／攝影）

交通局事務專員梁秋玉表示，中央地鐵 白蘭站不只是將乘客帶到華埠、幫助刺激商埠經濟，更希望這裡成為活動的中心，並成為交通局與社區鏈接的典範，以後將這一互動模式推廣到其他社區，是交通局長譚林的心願。

從寶多拉社區來的劉女士表示，這個活動非常有意義。周末與鄰居結伴來華埠，義診之後再買些家務用品和蔬菜回家，一舉兩得，非常方便。

劉女士說，要是沒有義診活動，像她40多歲的年紀不會想到去做中醫檢查，沒想到看完之後全身的毛病，比如氣血虛弱之類，提醒她要早預防早重視健康，不要等患有大病再去醫院，這個活動很有意義。

另外兩場活動詳細時間為7月16日中午12時至下午3時、8月20日中午12時至下午3時。現場還會免費贈送「愛心中藥香囊」、五時感冒茶、「愛心中藥湯劑」以及10元折扣券，發放時間為義診當日上午11時30分。