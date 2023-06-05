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紀念六四34周年 花園角燭光晚會 封從德、方政出席

本報記者／舊金山報導
灣區紀念六四34周年活動系列之百年民主革命，一脈薪火相傳論壇、暨中華民國淪陷區非常國民大會成立記者會，3日舉行。（受訪者供圖）
灣區紀念六四34周年活動系列之百年民主革命，一脈薪火相傳論壇、暨中華民國淪陷區非常國民大會成立記者會，3日舉行。（受訪者供圖）

灣區僑學界，香港人會館，民主人權基金會，3日晚間在舊金山國父紀念館舉行灣區紀念六四34周年活動系列之百年民主革命、一脈薪火相傳論壇、暨中華民國淪陷區非常國民大會成立記者會。

各界在舊金山舉行紀念六四燭光晚會。（受訪者供圖）
各界在舊金山舉行紀念六四燭光晚會。（受訪者供圖）

當晚各界還在花園角舉行了六四燭光晚會。會上表示，「所謂中華民國淪陷區非常國民大會，即中華民國大陸淪陷區跨黨派議政平台，是指非常時期，非常方式，境外代議，宣揚四六憲法、三民主義、反共復國理念，凝聚共識，培訓骨幹，團結各方力量，協助後共時代地方自治選舉、鞏固新生民主，防止中共各色沉船計畫暗害新生民主政體」。

各界在舊金山舉行紀念六四燭光晚會。（受訪者供圖）
各界在舊金山舉行紀念六四燭光晚會。（受訪者供圖）

著有「誰是新中國」等作品的民國史學家辛灝年教授表示，「墨寫的謊言，不能夠掩蓋血寫的事實。六四過了34個年頭，六四事件並不是過去的噩夢，而是在今日現實中重複上演。自中共建政以來開始，就發動一次又一次舖天蓋地的鬥爭運動，不計六四前發生之事，之後有打壓西單民主牆運動，迫害法輪功，打壓西藏、新彊，直至今日的香港。在暴政打壓下，中國成為沒有公理，沒有人權，沒有言論自由的地方。不能再對中共存有絲毫的幻想」。

各界在舊金山舉行紀念六四燭光晚會。（受訪者供圖）
各界在舊金山舉行紀念六四燭光晚會。（受訪者供圖）

辛灝年表示，國父孫中山先生當年推翻了滿清封建專制統治之後，亦將中國2000多年的君主制度結束，而將三民主義作為建國方略，建國大綱。而三民主義以民為本，以民族，民權，民生為建設國家的藍本。當天是非常國民大會的第一次召開，亦是打造中華民國大陸淪陷區跨黨派一個議政的平台。「因應非常時期，非常方式，我們先做一個境外代議，主要是宣揚四六憲法。」

各界在舊金山舉行紀念六四燭光晚會。（受訪者供圖）
各界在舊金山舉行紀念六四燭光晚會。（受訪者供圖）

南京八九年學運領袖，「建民論推墻」自媒體人吳建民表示，大家參加六四紀念活動之外，更必須去聲討屠夫政權。「無論身處於海內外的中國人，必須永遠記起這種種災難性的罪行，跟中共都脫不了關係。」由中共歷來的多個獨裁者至到今日習近平統治稱帝以來，中國也可以回到比文化大革命年代還要不堪和敗壞的時代，現在不止只是中國是受害者，其行徑簡直已成為全球的公敵。

八九學運領袖封從德、民主基金會會長方政、香港人會館代表，任松年教授，趙炳賢及各界人士均出席活動。

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