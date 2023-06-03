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台灣國科會攜手史丹福設科技中心 打造半導體、脫碳與醫療平台

本報記者 / 史丹福報導
泰西爾-拉維尼表示，Taiwan Science and Technology Hub是為整合在跨越科學、技術、工程等領域，建立的平台。（本報記者 / 攝影）
泰西爾-拉維尼表示，Taiwan Science and Technology Hub是為整合在跨越科學、技術、工程等領域，建立的平台。（本報記者 / 攝影）

台灣國科會與史丹福大學攜手合作，宣布成立台灣科技中心，未來將以半導體、脫碳與精準醫療三大主題，邀請相關領域專家分享洞見。台灣國科會主委吳政忠、史大校長泰西爾-拉維尼（Marc Trevor Tessier-Lavigne）、史大工學院院長維多姆（Jennifer Widom）6月2日在李嘉誠知識研究中心（Li Ka Shing Learning and Knowledge Center）參與Taiwan Science and Technology Hub成立大會暨研討會，並發表致詞。

吳政忠表示，過去幾十年，台灣一直致力於與國際社會站在一起，提倡創新和科技，將民主之光傳播到全球，新冠肺炎疫情期間，全球供應鏈大亂，台灣抓住機遇，努力提升國際形象，半導體短缺更凸顯了台灣在半導體供應鏈中的關鍵地位。

吳政忠表示，感激美國在台灣科技發展中扮演重要角色，美台之間的知識、技術與人才交流，已形成良性循環，培養了一代又一代的專家，促成了台積電等世界級公司在台灣的建立。他說：「現在我們的合作已進一步地加深，利用台灣和美國的互補產業，共同努力，將台灣半導體製造與美國的設計能力結合起來，加強全球經濟安全，特別是最近的生成人工智慧領域。」

吳政忠指出，台灣僅有一個半導體產業是不夠的，未來應從矽谷獲取更多創新想法，而史大...
吳政忠指出，台灣僅有一個半導體產業是不夠的，未來應從矽谷獲取更多創新想法，而史大台灣中心將為台灣原料科技走向國際提供途徑。（本報記者 / 攝影）

吳政忠指出，台灣僅有一個半導體產業是不夠的，未來應從矽谷獲取更多創新想法，「相信在這個自由、公平、包容的空間（意指Taiwan Science and Technology Hub），世界級的人才會匯聚，協同台美科技資源，激發更有效的研究 、創新和人才培養。」

史大校長泰西爾-拉維尼表示，Taiwan Science and Technology Hub是為整合在跨越科學、技術、工程等領域，建立的平台。Hub在史大提供了一個實體場域，辦理一系列活動，促進台灣與史大、矽谷和整個灣區的連結。

工學院院長維多姆表示，史大工學院與台灣的連結可以追溯到幾十年前，出了許多給整個行業帶來深遠影響的人物，包括台積電創始人張忠謀、英偉達創始人黃仁勳、雅虎創始人楊致遠等。此外，學院多年來與台灣行業夥伴緊密合作，在人工智能加速晶片、半導體先進製造、以及數字健康和生物技術方面推動了許多進步。「Taiwan Science and Technology Hub將延長這個列表，它將促進新的合作、新的進步，比如精確的量子技術、可持續能源和其他幾個重要主題。」

Taiwan Science and Technology Hub是台灣在美國一流大學建立的首個在校辦公室，位史大施里拉姆中心（Shriram Center）的露台層，一批傑出的科學領袖作為核心成員聚集在此，推動跨部委和跨大學的合作。

維多姆表示，史大工程學院與台灣的連結可以追溯到幾十年前，出了許多給整個行業帶來深...
維多姆表示，史大工程學院與台灣的連結可以追溯到幾十年前，出了許多給整個行業帶來深遠影響的人才。（本報記者 / 攝影）

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